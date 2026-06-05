Fifa pagará aos clubes pelo menos R$ 25 mil por cada jogador cedido para seleções da Copa

Em setembro do ano passado, a Fifa já havia anunciado que compensaria os clubes com R$ 1,7 bilhão por cederem seus jogadores para a disputa das Eliminatórias e do Mundial

Trionda: a bola da Copa do Mundo de 2026. (Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

A Fifa pagará aos clubes que cederem jogadores para as seleções da Copa do Mundo "uma compensação mínima" de US$ 5 mil (R$ 25 mil na cotação atual) por cada atleta e por dia, anunciou a entidade nesta sexta-feira (5).

Em setembro do ano passado, a Fifa já havia anunciado que compensaria os clubes com US$ 355 milhões (R$ 1,7 bilhão) por cederem seus jogadores para a disputa das Eliminatórias e do Mundial, um valor 70% maior em relação ao ciclo de 2022.

Dessa cifra, US$ 250 milhões (R$ 1,2 bilhão) serão divididos entre os clubes com jogadores convocados para a edição deste ano do torneio, que será realizada de 11 de junho a 19 de julho.

"Os pagamentos serão calculados por jogador e por dia, levando em conta tanto a inclusão na convocação quanto os minutos de jogo. Está prevista uma compensação mínima de US$ 5 mil por jogador e dia, mas os valores definitivos serão confirmados após a finalização do torneio", explicou a entidade em comunicado.

Outros US$ 100 milhões (R$ 504 milhões) serão repassados, pela primeira vez, aos clubes que cederam jogadores durante as Eliminatórias para o Mundial.

"Por conta dos 905 jogos de Eliminatórias, a compensação prevista é de aproximadamente US$ 2.360 [R$ 11,8 mil] por jogador e jogo disputado", anunciou a Fifa.

Os US$ 5 milhões (R$ 25 milhões) restantes serão destinados a despesas administrativas decorrentes da execução do programa.

"Mais clubes do que nunca receberão uma parte dos benefícios econômicos gerados pela competição. Desta forma, sua contribuição fundamental para o futebol internacional será reconhecida", destacou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, citado na nota.



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