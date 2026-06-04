Nike reúne Cristiano Ronaldo, LeBron e outras celebridades em campanha para a Copa de 2026

Produção da Nike também incorpora personalidades de outras áreas do entretenimento e da cultura pop. Participam do filme a empresária Kim Kardashian, o ator Channing Tatum e o rapper Travis Scott

Além dos principais astros da atualidade, a campanha reúne nomes de diferentes gerações do futebol mundial (Foto: Reprodução)

A Nike lançou, nesta quinta-feira (4), sua principal campanha publicitária para a Copa do Mundo de 2026. Intitulado “Rip the Script” ("Rasgue o roteiro", em tradução livre), o filme reúne algumas das maiores estrelas do esporte mundial em uma produção de seis minutos que aposta na espontaneidade dos atletas para celebrar a proximidade do torneio.

Entre os protagonistas estão o português Cristiano Ronaldo, o francês Kylian Mbappé, o brasileiro Vini Jr. e o norueguês Erling Haaland. A campanha também conta com a participação do astro do basquete LeBron James, ampliando o alcance da ação para além do universo do futebol.

O comercial apresenta um cenário fictício em que os jogadores participam da gravação de uma campanha publicitária convencional. Ao longo da narrativa, porém, os atletas abandonam o roteiro previsto e transformam o ambiente em uma celebração improvisada do futebol, reforçando a ideia de criatividade, liberdade e autenticidade dentro do esporte.

Um dos momentos que mais chamou a atenção dos fãs acontece no encontro entre Cristiano Ronaldo e LeBron James. Na cena, os dois participam de uma reunião sobre um projeto fictício chamado “GOAT’s Goodbye”, referência à expressão em inglês “Greatest of All Time” (o maior de todos os tempos), utilizada para designar atletas considerados os melhores da história em suas modalidades.

Além dos principais astros da atualidade, a campanha reúne nomes de diferentes gerações do futebol mundial. Estão no elenco jogadores como Virgil van Dijk, Bruno Fernandes e Federico Valverde, além de ex-atletas consagrados como Ronaldinho Gaúcho, Zlatan Ibrahimovic e Didier Drogba.

A produção também incorpora personalidades de outras áreas do entretenimento e da cultura pop. Participam do filme a empresária Kim Kardashian, o ator Channing Tatum e o rapper Travis Scott, estratégia que amplia o alcance da campanha para públicos além dos tradicionais fãs de futebol. Assista o vídeo abaixo:

Com a iniciativa, a Nike reforça uma tradição consolidada ao longo das últimas décadas de produzir campanhas de grande repercussão em anos de Copa do Mundo. A marca já associou seus comerciais a alguns dos momentos mais emblemáticos do marketing esportivo, utilizando narrativas cinematográficas e a presença de estrelas globais para mobilizar torcedores às vésperas dos principais torneios internacionais.

Divulgado a poucos dias do início da Copa do Mundo de 2026, “Rip the Script” já vem gerando repercussão nas redes sociais e se consolida como uma das principais ações promocionais ligadas ao torneio neste período de preparação para a competição.