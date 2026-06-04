Iraque arranca empate contra Espanha em amistoso de preparação para Copa do Mundo

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, deixou de fora dez jogadores, muitos deles titulares habituais

Iraque e Espanha (Ander Gillenea / AFP)

O Iraque surpreendeu uma seleção espanhola bastante experimental, que não passou de um empate em 1 a 1 no primeiro de seus dois amistosos preparatórios para a Copa do Mundo, nesta quinta-feira (4), em La Coruña.

Ferran Torres abriu o placar para a Espanha aos 16 minutos, mas Merchas Doski empatou aos 27 em uma partida na qual 'La Roja' pareceu sofrer com a falta de ritmo de jogo e com o intenso rodízio no elenco.

O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, deixou de fora dez jogadores, muitos deles titulares habituais.

Além dos lesionados Lamine Yamal e Nico Williams, o treinador espanhol também poupou peças-chave como Rodri, Pedri, Cucurella e Oyarzabal, entre outros.

De la Fuente já havia avisado que esta partida serviria como um teste inicial antes do outro amistoso contra o Peru, no México, no dia 8 de junho, jogo no qual uma equipe espanhola muito mais próxima daquela que disputará a Copa do Mundo deverá entrar em campo.



