França perde de virada para Costa do Marfim em seu penúltimo amistoso antes da Copa

A França disputará outro amistoso na segunda-feira, em Lille, contra a Irlanda

Guela Doue, jogador de Costa do Marfim ( FRANCK FIFE / AFP)

A França, uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026, foi surpreendida em seu penúltimo amistoso de preparação para o torneio na América do Norte, perdendo por 2 a 1 para a Costa do Marfim nesta quinta-feira (4), em Nantes.

Rayan Cherki abriu o placar para os 'Bleus' pouco antes do intervalo (45') mas a seleção africana empatou no início do segundo tempo (53') com um gol de Guéla Doué, irmão mais velho de Désiré, campeão da Liga dos Campeões da Europa pelo PSGhá cinco dias, que permaneceu no banco de reservas da França nesta partida.

Amad Diallo garantiu a vitória dos 'Elefantes' na reta final do jogo (84').

Esse revés freia a euforia gerada por uma série de jogos muito positiva em março, com vitórias sobre o Brasil (2-1) e a Colômbia (3-1), já que o desempenho da equipe comandada por Didier Deschamps foi bem menos convincente desta vez.

A seleção francesa foi claramente superior no primeiro tempo, criando muito mais chances, embora tenha conseguido converter apenas a oportunidade de Cherki nos momentos finais antes do intervalo.

Na segunda etapa, a equipe enfrentou dificuldades bem maiores contra uma seleção da Costa do Marfim que avançou em busca de uma reação.

Deschamps aproveitou a partida para fazer vários testes.

Com William Saliba poupado devido a dores nas costas, ele tentou escalar Ibrahima Konaté ao lado do titular absoluto Dayot Upamecano, mas o resultado não foi convincente.

Não fosse a boa atuação do goleiro Mike Maignan, o placar poderia ter sido muito pior para os donos da casa.

De qualquer forma, o resultado deve ser analisado com cautela, já que Deschamps optou por não escalar os seis jogadores que atuaram na final da Liga dos Campeões da Uefa no sábado anterior e, consequentemente, chegaram atrasados ao centro de treinamento em Clairefontaine naquela semana.

Por esse motivo, nem Ousmane Dembélé, nem Désiré Doué, nem Bradley Barcola, por exemplo, figuraram na escalação inicial.

A outra decepção da noite foi o atacante Kylian Mbappé, que pretendia aproveitar a partida para igualar o recorde de gols de Olivier Giroud pela França (57), mas a estrela do Real Madrid teve uma atuação apagada.

A bicampeã mundial (1998 e 2018) disputará outro amistoso na segunda-feira, em Lille, contra a Irlanda do Norte, antes de viajar para os Estados Unidos, onde enfrentará Senegal, Noruega e Iraque pelo Grupo I.

Já a Costa do Marfim está no Grupo E da Copa do Mundo, onde vai enfrentar Alemanha, Equador e Curaçao.