Adversário de estreia do Brasil na Copa, Marrocos goleia Madagascar em amistoso

Com dois gols de Ismael Saibari, seleção marroquina fez 4 a 0 e ainda encara a Noruega antes da estreia no Mundial

Soufiane Rahimi, atacante da seleção marroquina (ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP)

O Marrocos, primeiro adversário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, fez seu penúltimo compromisso antes do Mundial. Nesta terça-feira (2), a equipe goleou Madagascar por 4 a 0, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, capital marroquina, e manteve o embalo na reta final de preparação para o torneio.

O grande destaque da partida foi o meia-atacante Ismael Saibari, autor de dois gols na vitória. Soufiane Rahimi, em cobrança de pênalti, e Ayoub El Kaabi completaram o placar elástico da seleção comandada por Mohamed Ouahbi, que não contou com algumas das principais peças do elenco.

Ficaram fora da partida nomes importantes como o goleiro Bounou, do Al Hilal, o lateral-direito e ala Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, o zagueiro Nayef Aguerd, do Olympique de Marselha, e o meia Neil El Aynaoui, da Roma.

Por outro lado, o amistoso contou com atletas conhecidos do futebol europeu. Estiveram em campo o lateral Mazraoui, do Manchester United, o volante Sofyan Amrabat, atualmente no Betis e um dos destaques da campanha histórica do Marrocos na Copa de 2022, além do meia-atacante Brahim Díaz, do Real Madrid, e do ponta Abde Ezzalzouli, também do Betis.

Próximos compromissos

Antes de encarar o Brasil, o Marrocos ainda terá mais um teste. No próximo domingo (7), a equipe enfrenta a Noruega em seu último amistoso preparatório antes da estreia na Copa do Mundo.

A seleção africana será justamente a primeira adversária do Brasil no Mundial. O confronto está marcado para o dia 13 de junho, em Nova Jersey, pela abertura do Grupo C. A chave ainda conta com Haiti e Escócia.