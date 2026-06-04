Guia da Copa 2026: com medalhões fora, Inglaterra quer quebrar sina e vencer de novo
Treinador Thomas Tuchel deixou de fora nomes consagrados como Cole Palmer, Alexander-Arnold, Phil Foden, Harry Maguire e Luke Show
Publicado: 04/06/2026 às 10:40
Harry Kane, atacante do Bayern de Munique (ALEXANDRA BEIER / AFP)
Berço do futebol moderno, a Inglaterra se julgou superior por anos aos demais países e iniciou a sua trajetória em Copas do Mundo tardiamente, apenas em 1950, no Brasil. Porém, se os ingleses se achavam donos da bola, acabaram quebrando a cara. Isso porque o país conquistou apenas um Mundial, em 1966, e jogando em seus domínios.
E mais: de forma bastante polêmica, quando o até hoje contestado gol de Hurst encaminhou a vitória inglesa na final contra a Alemanha Ocidental diante dos olhos da Rainha Elizabeth no lendário Estádio de Wembley.
De lá para cá, a Inglaterra colecionou altos e baixos. Em 1974, 1978 e 1994 sequer disputou os Mundiais. Porém, nos últimos anos, os ingleses estão buscando mostrar ao mundo que não são apenas coadjuvantes no cenário das seleções.
Em 2018, assim como na Copa de 1990, o “English Team” chegou nas semifinais. Na Itália, em 1990, parou na Alemanha Ocidental, nos pênaltis. Os alemães se sagraram campeões em seguida. Já na Rússia, em 2018, a Inglaterra foi eliminada pela Croácia, que perdeu a final para a França. Na última Copa, a seleção inglesa caiu ainda nas quartas de final, quando perdeu por 2 a 1 para a França, no Catar.
8 days to go...— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 3, 2026
Only 8 nations have ever won the #FIFAWorldCup ???? pic.twitter.com/zVFSxox0Le
CICLO PARA 2026
Após a eliminação na Copa 2022, a Federação Inglesa resolveu manter o treinador Gareth Southgate, que havia sido quarto lugar em 2018, na Rússia, e vice-campeão das Eurocopas em 2020 e 2024, diante da Itália e Espanha, respectivamente. Em julho de 2024, ele pediu demissão após perder para os espanhois.
Para o lugar de Southgate, a Inglaterra anunciou o seu primeiro técnico alemão no comando, Thomas Tuchel. Campeão da Liga dos Campeões com o Chelsea em 2021, Tuchel chegou com a missão de renovar o time inglês. E levou isso bem a sério.
Na lista final dos 26 convocados, chocou a Terra da Rainha ao deixar nomes consagrados de fora como Cole Palmer, Alexander-Arnold, Phil Foden, Harry Maguire e Luke Show.
ELIMINATÓRIAS
Com um grupo considerado fácil, a Inglaterra se classificou sem sustos. Aliás, foi a primeira seleção da Europa a carimbar vaga para o Mundial 2026. A equipe de Tuchel venceu as seis primeiras partidas sem sofrer gols, assegurando a vaga de forma dominante em um grupo que contava com Sérvia, Albânia, Letônia e Andorra.