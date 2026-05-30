Em ritmo de Copa do Mundo, comércio do Recife aquece com produtos da Seleção Brasileira

A poucos dias do Mundial, população vai às ruas para entrar no clima e torcer pelo hexacampeonato da Seleção Brasileira

Clima de Copa do Mundo no comércio do Recife (Vital Márcio/Esp. DP)

Cada vez mais próxima, a principal competição de futebol do planeta vem movimentando o cotidiano das pessoas na cidade do Recife. Em ritmo de Copa do Mundo, a população vai às ruas para entrar no clima e torcer pela Seleção Brasileira, aquecendo de vez o comércio local com produtos verde-amarelos.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, comerciantes do centro da cidade relataram como andam as vendas com a proximidade do Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México, que se inicia no dia 11 de junho.

“As vendas esquentaram bem após a convocação da Seleção. Estamos comercializando muitas bandeirolas e balões do Brasil, já que também estamos perto do São João. Bandeiras em diferentes tamanhos e vuvuzelas também estão saindo, além do álbum da Copa, que virou sensação”, disse o comerciante Josenildo Alves.

Para a população que deseja entrar no clima da Copa, os produtos comercializados contam com uma grande variação de preços, podendo ser encontrados nas principais localidades do comércio no centro da cidade, como a Rua das Calçadas, a Rua Direita e a Avenida Dantas Barreto. Adereços como acessórios de cabelo, chaveiros ou balões aparecem custando até menos de R$ 10, enquanto as tradicionais bandeiras variam de preço pelo tamanho, custando um pouco mais caro.

Apesar da variação de produtos e da tentativa de preços acessíveis, a sensação de alguns vendedores é de que o pessimismo tomou conta do torcedor brasileiro, impactando diretamente as vendas.

“Eu ainda acho que não está tão acelerado pela proximidade da Copa. Vendemos bandeiras, bolas e balões com referência ao Brasil, mas a turma está desacreditada. Isso afeta bastante nossas vendas. Há quatro anos, o movimento já estava perfeito nesta altura. O movimento não está como esperávamos, mas seguimos aguardando que vai melhorar”, relatou a vendedora Nanci Rosa.

Peças de roupa também são uma opção para o torcedor brasileiro, que opta por preços mais acessíveis do que os produtos oficiais licenciados da Seleção. A tradicional camisa amarela é figurinha carimbada nas vendas no centro do Recife, acompanhada de chapéus e sandálias do Brasil.

O vendedor de camisas Mauricio Barbosa entende que a realidade da população não permite extravagâncias financeiras, mas que produtos mais baratos ainda são adquiridos no clima da Copa do Mundo.

“O movimento ainda não está no nível máximo devido à situação financeira da galera. O pessoal está comprando aos poucos, mas está comprando. Eu, como vendedor, sei que não posso fazer aquela extravagância de compras, porque o pessoal está comprando mais barato e uma mercadoria que dê para usar. Por isso, as camisas no geral estão sendo vendidas a partir de R$ 30 até R$ 180”, externou o comerciante.

Em comparação, as camisas lançadas pela fornecedora de material esportivo oficial da Seleção chegaram às lojas custando R$ 449,99, na versão torcedor, e R$ 749,99, na versão de jogador. Os valores cada vez mais altos impactam diretamente na acessibilidade do grande público aos produtos oficiais, dando espaço às versões alternativas.

Preparação em campo

Já realizando treinamentos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), a Seleção Brasileira vive ritmo forte de preparação para buscar o hexacampeonato. Neste domingo (31), às 18h30, o Brasil encara o Panamá no Maracanã, no único amistoso antes do embarque para os Estados Unidos. Depois, a Canarinho enfrenta o Egito, no dia 6 de junho, já em território americano.

A estreia da Seleção no Mundial ocorre no dia 13, contra o Marrocos, em Nova Jersey. Pertencente ao Grupo C, o Brasil ainda fará confrontos contra o Haiti e a Escócia na fase de grupos da Copa.

A principal questão atual na preparação brasileira passa pela lesão de grau 2 na panturrilha do astro Neymar. O jogador não terá condições de atuar nos amistosos que antecedem a competição, vivendo a expectativa de poder retornar para a estreia oficial da Seleção na Copa.

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