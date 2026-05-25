Técnico do Canadá garante capitão Alphonso Davies recuperado e na Copa: 'Ele está animado'

O planejamento da comissão técnica visa ter seu importante lateral-esquerdo contra Catar e Suíça, na conclusão da fase de grupos

Alphonso Davies, jogador canadense do Bayern de Munique (ALEXANDRA BEIER / AFP)

A grave lesão muscular na coxa esquerda deve tirar o capitão Alphonso Davies da estreia do Canadá na Copa do Mundo, mas não da competição. Ao menos é o que garante o técnico Jesse Marsch, confiante em ter o jogador de 25 anos na competição caseira - divide a organização com Estados Unidos e México.

O treinador foi questionado pelo The Athletic se Davies estará na Copa do Mundo e aliviou os torcedores canadenses com um confiante "sim". Mas a resposta veio com um complemento menos empolgante. "Não acho que ele estará pronto no dia 12 de junho, mas vamos ver", destacou.

A data em questão é a da estreia da seleção canadense no Mundial, diante da Bósnia e Herzegovina, no BMO Field, em Toronto. O planejamento da comissão técnica visa ter seu importante lateral-esquerdo contra o Catar (dia 18) e Suíça (24), ambos em Vancouver.

"Conversamos com o Bayern e achamos que o melhor para Alphonso era continuar seu tratamento inicial de recuperação até 28 de maio. Depois, vamos dar a ele alguns dias para descansar e (dia 31 de maio) vamos retomar sua reabilitação a partir daí e tentar colocá-lo em uma posição para ter sucesso físico e fazer parte de nossa equipe", disse Jesse Marsch, revelando detalhes da recuperação.

"Estamos todos trabalhando juntos para tentar melhorar essa situação, e o mais importante para Alphonso, acho que ele tem confiança em ambos os lados do oceano agora. Obviamente, ele está frustrado, mas todos queremos prepará-lo para o sucesso", seguiu.

O treinador ainda revelou que vem trabalhando o psicológico de Davies e que o jogador também demonstra confiança em reabilitação. O Canadá aposta em avanço à segunda fase e conta com o capitão.

"A última coisa que direi sobre Alphonso é que ele está realmente animado para voltar com a equipe", afirmou, satisfeito "Ele está realmente animado para se esforçar nesta Copa do Mundo e se preparar. Fui eu quem disse a ele: 'Tire alguns dias após o seu tratamento e antes de vir conosco para clarear a mente, para garantir que emocional e psicologicamente você esteja recarregado, porque quando o trouxermos aqui, vai ser a todo vapor.' Então acho que o plano que criamos será bom para ele e para nós."

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