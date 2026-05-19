Portugal divulga convocação e confirma Cristiano Ronaldo na sexta Copa do Mundo

Portugal anuncia convocação para a Copa do Mundo de 2026 com Cristiano Ronaldo em sua sexta participação

Cristiano Ronaldo, astro da seleção de Portugal (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Liderado pelo veterano astro Cristiano Ronaldo, Portugal anunciou na manhã desta terça-feira a lista de jogadores que vão defender a seleção na Copa do Mundo. O torneio, que terá sedes nos Estados Unidos, México e Canadá, tem seu início marcado para o dia 11 de junho.

O técnico Roberto Martínez terá sob o seu comando uma geração de jogadores experientes como Vitinha, João Félix, Bruno Fernandes, João Neves e Bernardo Silva. No entanto, mais uma vez as atenções ficam voltadas para o camisa sete. O atleta de 41 anos viaja com a seleção para jogar a sua sexta Copa do Mundo.

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Depois de brilhar na Europa em centros importantes como Inglaterra, Espanha e Itália, o jogador português, atualmente no Al-Nassr, da Arábia Saudita, entra na condição de coadjuvante, mas amparado por uma bela geração de jogadores.

Integrante do Grupo K, Portugal faz a sua estreia contra a República Democrática do Congo em Houston, no dia 17 de junho. O segundo compromisso, na mesma cidade, vai ser diante do Uzbequistão, seis dias depois. A partida que encerra a fase de classificação vai ser contra a Colômbia, em Miami, no dia 27.

Confira os convocados de Portugal para a Copa

Goleiros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting) e Ricardo Velho (Gençlerbirligi)

Defensores: Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Al-Hilal), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Rúben Dias (Manchester City) e Tomás Araújo (Benfica);

Meio-campistas: Rúben Neves (Al-Hilal), Samuel Costa (Mallorca), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United) e Bernardo Silva (Manchester City)

Atacantes: João Félix (Al-Nassr), Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Pedro Neto), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain) e Cristiano Ronaldo (Al-Nassr).