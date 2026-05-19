Adversária da Seleção Brasileira, Escócia anuncia lista de convocados para Copa do Mundo
Na lista, o técnico Steve Clark abriu espaço para a experiência e chamou o goleiro Craig Gordon, de 43 anos.
Diario de Pernambuco e Estadão Conteúdo
Publicado: 19/05/2026 às 10:03
Jogadores da Escócia ( PETER POWELL / AFP)
Adversário do Brasil no Grupo C da fase de classificação, a Escócia anunciou nesta terça-feira a relação dos 26 jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. Nesta lista, o técnico Steve Clark abriu espaço para a experiência e chamou o goleiro Craig Gordon, de 43 anos.
Caso seja aproveitado em alguma partida no torneio de seleções, o veterano será o segundo jogador mais velho na história de 96 anos da Copa do Mundo a entrar em campo. Este recorde pertence ao goleiro egípcio Essam El Hadary, de 45 anos, que jogou a Copa do Mundo de 2018.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
Mas se o treinador escocês optou por um nome experiente no gol, no setor de meio-campo da equipe, sua aposta é na juventude, já que Ben Gannon-Doak, de 20 anos,e Findlay Curtis, de 19, vêm se destacando na temporada.
A Escócia estreia no dia 13 de junho contra a seleção do Haiti, em Boston. Na segunda rodada, o desafio também vai ser em Boston, contra os marroquinos, no dia 19. O confronto com os brasileiros está reservado para rodada seguinte (24/6), em partida agendada para Miami.
CONFIRA OS 26 CONVOCADOS DA ESCÓCIA PARA A COPA
Goleiros: Angus Gunn (Nottingham Forest), Craig Gordon (Heart of Midlothian), Liam Kelly (Rangers).
Defensores: Aaron Hickey (Brentford), Nathan Patterson (Everton), Andy Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (Celtic), Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), John Souttar (Rangers), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Dom Hyam (Wrexham), Anthony Ralston (Celtic).
Meio-campistas: Scott McTominay (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Billy Gilmour (Napoli), Ryan Christie (Bournemouth), Lewis Ferguson (Bologna), Kenny McLean (Norwich), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers).
Atacantes: Lawrence Shankland (Heart of Midlothian), Lyndon Dykes (Charlton), Ché Adms (Torino), George Hirst (Ipswich), Ross Stewart (Southampton).