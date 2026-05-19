Adversária da Seleção Brasileira, Escócia anuncia lista de convocados para Copa do Mundo

Na lista, o técnico Steve Clark abriu espaço para a experiência e chamou o goleiro Craig Gordon, de 43 anos.

Jogadores da Escócia ( PETER POWELL / AFP)

Adversário do Brasil no Grupo C da fase de classificação, a Escócia anunciou nesta terça-feira a relação dos 26 jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo, que será realizada nos Estados Unidos, México e Canadá. Nesta lista, o técnico Steve Clark abriu espaço para a experiência e chamou o goleiro Craig Gordon, de 43 anos.

Esta vai ser a primeira Copa do País após um intervalo de 28 anos. Gordon, que estreou na seleção em 2004, jogou três vezes em janeiro pelo Heart of Midlothian, vem sofrendo com lesões no ombro e deve ser a terceira opção para o gol. Os outros dois nomes para a posição são Angus Gunn, do Nottingham Forest, e Liam Kelly, do Rangers.

Caso seja aproveitado em alguma partida no torneio de seleções, o veterano será o segundo jogador mais velho na história de 96 anos da Copa do Mundo a entrar em campo. Este recorde pertence ao goleiro egípcio Essam El Hadary, de 45 anos, que jogou a Copa do Mundo de 2018.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Mas se o treinador escocês optou por um nome experiente no gol, no setor de meio-campo da equipe, sua aposta é na juventude, já que Ben Gannon-Doak, de 20 anos,e Findlay Curtis, de 19, vêm se destacando na temporada.

A Escócia estreia no dia 13 de junho contra a seleção do Haiti, em Boston. Na segunda rodada, o desafio também vai ser em Boston, contra os marroquinos, no dia 19. O confronto com os brasileiros está reservado para rodada seguinte (24/6), em partida agendada para Miami.

CONFIRA OS 26 CONVOCADOS DA ESCÓCIA PARA A COPA

Goleiros: Angus Gunn (Nottingham Forest), Craig Gordon (Heart of Midlothian), Liam Kelly (Rangers).

Defensores: Aaron Hickey (Brentford), Nathan Patterson (Everton), Andy Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (Celtic), Grant Hanley (Hibernian), Jack Hendry (Al-Ettifaq), John Souttar (Rangers), Scott McKenna (Dinamo Zagreb), Dom Hyam (Wrexham), Anthony Ralston (Celtic).

Meio-campistas: Scott McTominay (Napoli), John McGinn (Aston Villa), Billy Gilmour (Napoli), Ryan Christie (Bournemouth), Lewis Ferguson (Bologna), Kenny McLean (Norwich), Ben Gannon-Doak (Bournemouth), Findlay Curtis (Rangers).

Atacantes: Lawrence Shankland (Heart of Midlothian), Lyndon Dykes (Charlton), Ché Adms (Torino), George Hirst (Ipswich), Ross Stewart (Southampton).