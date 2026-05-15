Sem Mitoma, Japão divulga convocados para a Copa do Mundo 2026

Seleção Japonesa está no Grupo F ao lado de Holanda, Suécia e Tunísia

Takefusa Kubo, meia-atacante da Real Sociedad e seleção japonesa (JIJI PRESS / AFP)

O Japão divulgou a lista oficial de convocados para a Copa do Mundo de 2026. Em coletiva realizada em Tóquio, o técnico Hajime Moriyasu anunciou os 26 nomes que representarão os 'Samurais Azuis' no Mundial disputado nos Estados Unidos, Canadá e México.

A principal notícia da convocação japonesa foi a ausência do atacante Kaoru Mitoma, principal destaque da seleção e um dos nomes mais importantes do Brighton, da Inglaterra. O jogador sofreu uma lesão no tendão da coxa durante a partida contra o Leeds, pela Premier League, no sábado (9), e acabou cortado da Copa do Mundo.

A baixa representa um duro golpe para o Japão. Mitoma era tratado como principal referência técnica e ofensiva da equipe asiática para o torneio.

Outro nome importante fora da lista é o meia-atacante Takumi Minamino, do Monaco. O jogador sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em dezembro de 2025 e também não conseguiu se recuperar a tempo da competição.

Em 14 de outubro de 2025, o Japão venceu o Brasil por 3 a 2, em Tóquio, em uma das derrotas mais comentadas da equipe brasileira no ciclo para a Copa. Na ocasião, Takumi Minamino, Keito Nakamura e Ayase Ueda marcaram para os japoneses. Paulo Henrique e Gabriel Martinelli descontaram para o Brasil.

Convocados do Japão para a Copa do Mundo 2026

Goleiros

Zion Suzuki, Tomoki Hayakawa e Keisuke Osako.

Defensores

Yuto Nagatomo, Shogo Taniguchi, Ko Itakura, Tsuyoshi Watanabe, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito, Ayumu Seko, Yukinari Sugawara e Junnoske Suzuki.

Meio-campistas

Wataru Endo, Junya Ito, Daichi Kamada, Ritsu Doan, Ao Tanaka, Keito Nakamura, Kaishu Sano e Takefusa Kubo.

Atacantes

Koki Ogawa, Daizen Maeda, Ayase Ueda, Yuito Suzuki, Kento Shoigai e Keisuke Goto.

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O Japão está no Grupo F da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Holanda, Suécia e Tunísia. A estreia será no dia 15 de junho, diante da seleção holandesa.

Antes do início do Mundial, os japoneses ainda farão um amistoso preparatório contra a Islândia, no próximo dia 31, em Tóquio.