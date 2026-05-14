França anuncia convocados para a Copa do Mundo; confira lista
O técnico Didier Deschamps divulgou os 26 jogadores franceses que disputarão o Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México
Publicado: 14/05/2026 às 16:15
Seleção da França (FRANCK FIFE / AFP)
Uma das favoritas ao título, a seleção da França foi oficialmente convocada para a Copa do Mundo nesta quinta-feira (14). O técnico Didier Deschamps anunciou a lista com os 26 jogadores franceses que representarão os Les Bleus no Mundial dos Estados Unidos, Canadá e México.
Os principais nomes da lista ficam por conta das estrelas Kylian Mbappé, do Real Madrid, e Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain. As ausências sentidas ficaram por conta do volante Eduardo Camavinga, por opção técnica, e do atacante Antoine Griezmann, que se aposentou da seleção recentemente.
A estreia da França na Copa acontece no dia 16 de junho, em duelo contra Senegal. Integrante do Grupo I, os atuais vice-campeões do mundo ainda encaram Iraque e Noruega na primeira fase.
Confira lista dos convocados da França para a Copa do Mundo:
Goleiros: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes)
Defensores: Lucas Digne (Aston Vila), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (PSG), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Jules Koundé (FC Barcelona), Maxence Lacroix (Crystal Palace), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern de Munique)
Meio-campistas: N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (PSG)
Atacantes: Maghnes Akliouche (AS Monaco), Bradley Barcola (PSG), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (PSG), Désiré Doué (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern de Munique), Marcus Thuram (Inter de Milão).
