Bélgica divulga convocados para a Copa com geração experiente liderada por Courtois e De Bruyne
A seleção belga chega ao Mundial carregando expectativas por conta da qualidade técnica de seu elenco
Publicado: 15/05/2026 às 10:24
Kevin De Bruyne, meia da Bélgica (KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)
A Bélgica anunciou nesta sexta-feira a lista oficial de convocados para a Copa do Mundo de 2026. Em coletiva, o técnico Rudi Garcia confirmou os 26 jogadores que representarão os "Diabos Vermelhos" no Mundial disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, apostando em uma base experiente e recheada de nomes conhecidos do futebol europeu.
A lista reforça a tentativa da Bélgica de aproveitar os últimos anos de uma geração que ainda reúne jogadores acostumados a grandes competições internacionais. Mesmo sem o mesmo status de favorita de 2018, a seleção chega ao Mundial carregando expectativas por conta da qualidade técnica de seu elenco.
O melhor desempenho da Bélgica em Copas do Mundo aconteceu justamente na Rússia, há oito anos. Naquela edição, os belgas eliminaram o Brasil nas quartas de final ao vencer por 2 a 1 e acabaram superados pela França na semifinal. Depois, garantiram o terceiro lugar ao derrotar a Inglaterra, alcançando a melhor campanha da história do país em Mundiais.
Outro momento marcante da seleção aconteceu em 1986, quando a Bélgica também chegou às semifinais, mas acabou eliminada pela Argentina liderada por Diego Maradona. Na disputa pelo terceiro lugar, terminou na quarta colocação.
A Bélgica será cabeça de chave do Grupo G da Copa do Mundo e terá Egito, Irã e Nova Zelândia como adversários na primeira fase. A estreia acontece no dia 15 de junho, diante dos iranianos, em Seattle.
Confira a lista dos 26 convocados:
Goleiros: Courtois (Real Madrid), Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasbourg).
Defensores: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting CP), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Thomas Meunier (Lille OSC), Nathan Ngoy (Lille OSC), Joaquin Seys (Club Brugge).
Meio-campistas: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona FC).
Atacantes: Charles De Ketelaere (Atalanta), Mathias Fernandez-Pardo (Lille OSC), Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Napoli), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg).