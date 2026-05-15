Bélgica divulga convocados para a Copa com geração experiente liderada por Courtois e De Bruyne

Kevin De Bruyne, meia da Bélgica (KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)

A Bélgica anunciou nesta sexta-feira a lista oficial de convocados para a Copa do Mundo de 2026. Em coletiva, o técnico Rudi Garcia confirmou os 26 jogadores que representarão os "Diabos Vermelhos" no Mundial disputado nos Estados Unidos, Canadá e México, apostando em uma base experiente e recheada de nomes conhecidos do futebol europeu.

Entre os principais destaques da convocação estão Courtois, do Real Madrid, Kevin De Bruyne, atualmente no Napoli, Romelu Lukaku, também da equipe italiana, além dos atacantes Jérémy Doku, do Manchester City, e Leandro Trossard, do Arsenal.

A lista reforça a tentativa da Bélgica de aproveitar os últimos anos de uma geração que ainda reúne jogadores acostumados a grandes competições internacionais. Mesmo sem o mesmo status de favorita de 2018, a seleção chega ao Mundial carregando expectativas por conta da qualidade técnica de seu elenco.

O melhor desempenho da Bélgica em Copas do Mundo aconteceu justamente na Rússia, há oito anos. Naquela edição, os belgas eliminaram o Brasil nas quartas de final ao vencer por 2 a 1 e acabaram superados pela França na semifinal. Depois, garantiram o terceiro lugar ao derrotar a Inglaterra, alcançando a melhor campanha da história do país em Mundiais.

Outro momento marcante da seleção aconteceu em 1986, quando a Bélgica também chegou às semifinais, mas acabou eliminada pela Argentina liderada por Diego Maradona. Na disputa pelo terceiro lugar, terminou na quarta colocação.

A Bélgica será cabeça de chave do Grupo G da Copa do Mundo e terá Egito, Irã e Nova Zelândia como adversários na primeira fase. A estreia acontece no dia 15 de junho, diante dos iranianos, em Seattle.

Confira a lista dos 26 convocados:

Goleiros: Courtois (Real Madrid), Lammens (Manchester United), Mike Penders (Strasbourg).

Defensores: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Sporting CP), Koni De Winter (AC Milan), Brandon Mechele (Club Brugge), Arthur Theate (Eintracht Frankfurt), Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion), Thomas Meunier (Lille OSC), Nathan Ngoy (Lille OSC), Joaquin Seys (Club Brugge).

Meio-campistas: Kevin De Bruyne (Napoli), Amadou Onana (Aston Villa), Nicolas Raskin (Rangers), Youri Tielemans (Aston Villa), Hans Vanaken (Club Brugge), Axel Witsel (Girona FC).

Atacantes: Charles De Ketelaere (Atalanta), Mathias Fernandez-Pardo (Lille OSC), Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Napoli), Alexis Saelemaekers (AC Milan), Leandro Trossard (Arsenal), Dodi Lukebakio (Benfica), Diego Moreira (Strasbourg).