Tiago Splitter faz história, lidera Blazers em vitória sobre os Suns e vai aos playoffs da NBA

Esta é a primeira vez que a equipe chega a esta etapa eliminatória da competição desde 2021

Tiago Splitter, técnico do Blazers ( Getty Images via AFP)

Tiago Splitter fez história na NBA na noite desta terça-feira. Ele se tornou o primeiro técnico brasileiro e também latino a avançar nos playoffs da principal liga de basquete do mundo. Do banco de reservas, ele liderou o Portland Trail Blazers na emocionante vitória de 114 a 110 sobre o Phoenix Suns, em jogo válido pelo play-in.

Esta é a primeira vez que a equipe chega a esta etapa eliminatória da competição desde 2021. Mesmo jogando fora de casa, a partida foi realizada no Motgage Matchup Center, a equipe visitante conseguiu se superar e assegurar a vitória e a classificação.

Emocionado, Splitter comentou sobre o feito e a representatividade que isso vai ter para o basquete nacional. "É um momento especial para mim, para o Brasil. Representar o basquete brasileiro nesta plataforma que é a NBA. É um orgulho enorme. Muita gente me ligando, me mandando mensagem, 'continue representando o Brasa, tal, vão firme'. Acho que foi uma caminhada longa para estar aqui, mas estou orgulhoso de poder representar as nossas cores".

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Na coletiva, ele comentou sobre o adversário dos playoffs e já prevê muita dificuldade diante do San Antonio Spurs (terminou a fase de classificação na segunda colocação da Conferência Oeste

"Vai ser uma série muito difícil, um dos melhores times da NBA, um elenco recheado de jogadores jovens, mas de muito futuro. Wembanyama (Victor, astro dos Spurs) é uma grande estrela obviamente e com certeza será muito difícil", afirmou Splitter na coletiva.

O jogo foi marcado por alternâncias no placar. Mesmo com uma desvantagem de 11 pontos no quarto final, a equipe do treinador brasileiro conseguiu reagir e assegurou o resultado positivo. Cestinha do duelo, o destaque ficou por conta de Deni Avdija, que anotou 41 pontos. Já pelo lado dos Suns, Jalen Green foi o maior pontuador (35).

Com a vitória, os Blazers vão enfrentar o San Antonio Spurs em uma série melhor de sete jogos a partir de domingo. Já os Suns terão sua última oportunidade de classificação nesta sexta-feira (17), contra o vencedor de Golden State Warriors e Los Angeles Clippers.

Quem passar deste encontro garante a oitava posição e enfrentará o atual campeão e líder do Oeste, Oklahoma City Thunder, na primeira rodada dos playoffs.