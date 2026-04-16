Curry e Gui Santos brilham, Warriors viram contra os Clippers e avançam no play-in da NBA

Destaque da partida, Curry ditou o rimo da virada após o time anfitrião liderar o placar por boa parte do duelo

Stephen Curry, jogador do Warriors (Divulgação/ Warriors)

Em uma noite épica, com direito a uma incrível virada no final, o Golden State Warriors sacramentou uma vitória sensacional sobre o Los Angeles Clippers na noite desta quarta-feira, no Intuit Dome, por 126 a 121, e segue vivo na luta por um lugar nos playoffs da NBA. Na construção do resultado positivo, a franquia de São Francisco contou com o brilho de Stephen Curry e do brasileiro Gui Santos para superar o rival dentro de seus domínios.

Destaque da partida, Curry ditou o rimo da virada após o time anfitrião liderar o placar por boa parte do duelo. Ele converteu cinco cestas triplas e anotou 27 dos seus 35 pontos no segundo tempo.

Gui Santos também deu uma contribuição valiosa ao assinalar 20 pontos e conquistar seis rebotes. Mas foi no início do terceiro quarto que ele viveu seu momento mais decisivo no embate.

O ala brasileiro acertou uma cesta de três pontos, pegou dois rebotes ofensivos e ainda cavou uma falta de ataque. Nesse intervalo, os Warriors reduziram uma desvantagem de 11 para seis pontos e deu sinais de que uma reação estava por vir.

Com o resultado, o Golden State avança agora para um confronto decisivo contra o Phoenix Suns nesta sexta-feira para garantir a oitava posição da Conferência Oeste. Já o resultado negativo encerrou a temporada do Los Angeles Clippers.

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PHILADELPHIA 76ERS SUPERA O ORLANDO MAGIC E SE GARANTE NOS PLAYOFFS

Também na noite desta quarta-feira, o Philadelphia 76ers fez a sua parte, superou o desfalque de Joel Embiid, e venceu o Orlando Magic por 109 a 97 no Xfinity Mobile Arena. O placar favorável assegurou a franquia na fase de playoffs da NBA.

O protagonismo da partida ficou com Tyrese Maxey. Autor de 31 pontos, ele foi decisivo na parte final do confronto para que sua equipe conseguisse abrir frente no marcador. Assim, os Sixers avançaram para uma série contra o Boston Celtics. O primeiro jogo está marcado para este domingo.

O Orlando Magic, no entanto, ainda não está fora da disputa. A equipe receberá o Charlotte Hornets nesta sexta-feira à noite, e o vencedor ficará com a oitava posição do lado Leste.