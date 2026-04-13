NBA define playoffs e confrontos do play-in: veja datas e horários dos duelos decisivos

Fase decisiva da NBA começa: play-in definido e caminho para o título traçado

Troféu da NBA (Divulgação/NBA)

A temporada regular da NBA chegou ao fim e agora os confontos dos playoffs foram definidos. Nesta nova etapa, as seis melhores equipes de cada conferência asseguram vaga direta no mata-mata. Já os times que terminaram entre o 7º e o 10º posto entram em quadra para jogar o play-in (repescagem que determina as duas últimas vagas em cada conferência).

Os sétimos colocados enfrentam os oitavos em cada conferência. O vencedor deste duelo será o sétimo cabeça de chave e encara nos playoffs o segundo do Leste ou Oeste, a depender de qual conferência os times em questão pertencem.

Já a definição do último cabeça de chave, que enfrentará os líderes de conferência, é mais complexa. Os times com a nona e décima melhor campanha se enfrentam em jogo único. O perdedor deste duelo está eliminado, enquanto o vencedor encara o perdedor do confronto entre sétimo e oitavo de sua respectiva conferência num jogo de vida ou morte que vale a última vaga nos playoffs.

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Já a partir desta terça-feira, o play-in terá início com dois confrontos. Pelo lado Leste, Charlotte Hornets e Miami Heat se enfrentam, em partida que será realizada no Spectrum Center. Já no Oeste, no Mortgage Matchup Center, o Phoenix Suns recebe o Portland Trail Blazers.

Na quarta-feira, estão programados mais dois encontros para esta fase. O Philadelphia 76ers conta com o apoio de sua torcida no Xfinity Mobile contra o Orlando Magic, no Leste, enquanto no Oeste, o Los Angeles Clippers espera lotar o Inglewood diante do Golden State Warriors.

Nesta temporada regular, o Detroit Pistons foi o destaque da Conferência Leste, fechou a disputa em primeiro lugar (60 vitórias e 22 derrotas) e chega embalado para os playoffs. Já pelo lado Oeste, o Oklahoma City Thunder terminou no topo, seguido de perto pelo San Antonio Spurs, que também realizou uma grande campanha.

PÓS-TEMPORADA DEFINIDA! ???? Quem você acha que será o Campeão da NBA?! ????????



O #NBAPlayIn começa na terça (14/04) e os #NBAPlayoffs no sábado (18/04)! ????#TabelaNBA pic.twitter.com/hGSpRAAQaV — NBA Brasil (@NBABrasil) April 13, 2026

CONFIRA OS JOGOS PELO PLAY-IN (horários de Brasília)

TERÇA-FEIRA

20h30 - Charlotte Hornets (9º) x Miami Heat (10º)

23h - Phoenix Suns (7º) x Portland Trail Blazers (8º)

QUARTA-FEIRA

20h30 - Philadelphia 76ers (7º) x Orlando Magic (8º)

23h - Los Angeles Clippers (9º) x Golden State Warriors (10º)

CONFIRA OS CONFRONTOS JÁ DEFINIDOS DOS PLAYOFFS (sem datas e horários definidos)

LESTE

Pistons (1º) x vencedor do jogo da última vaga do play-in

Celtics (2º) x vencedor de 76ers x Magic

Knicks (3º) x Hawks (6º)

Cavaliers (4º) x Raptors (5º)

OESTE

Thunder (1º) x vencedor do jogo da última vaga do play-in

Spurs (2º) x vencedor de Suns x Blazers

Nuggets (3º) x Timberwolves (6º)

Lakers (4º) x Rockets (5º)

