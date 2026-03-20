Os 14,8 segundos que ligam os 60 pontos de Luka Doncic pelos Lakers ao último jogo de Kobe Bryant

Os 14,8 segundos que ligam os 60 pontos de Luka Don?i? pelos Lakers ao último jogo de Kobe Bryant. (Foto por RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Em sequência de altas pontuações, Luka Doncic atingiu marca histórica pelo Los Angeles Lakers nesta quinta-feira (19), em vitória fora de casa contra o Miami Heat na temporada regular da NBA, ao marcar 60 pontos. A atuação do esloveno veio 24 horas após ele marcar 40 pontos contra o Houston Rockets na quarta-feira (18).

A coincidência entre os 60 pontos de Luka Doni e de Kobe Bryant em 2016

A última vez que um jogador dos Lakers havia feito 60 pontos em uma partida foi em 13 de abril de 2016, quando Kobe Bryant alcançou a marca contra o Utah Jazz.

Mas as coincidências não param por aí. Além de Luka Doncic ser o primeiro a atingir a pontuação desde Kobe, eles também conseguiram a marca com o mesmo tempo restante no relógio para o fim do jogo.

Contra o Utah Jazz, Kobe Bryant acertou um lance livre para fazer seu 60º ponto faltando 14,8 segundos no relógio para encerrar a partida. Quase 10 anos depois, um jogador dos Los Angeles Lakers faria a mesma coisa, desta vez contra o Miami Heat, também em um lance livre e também com o mesmo tempo restante no relógio.

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Vitória do Lakers contra o Miami

Com atuação de Doncic, o Lakers venceu o Miami por134 a 126. Embalada na competição, a franquia da Califórnia chegou a sua oitava vitória consecutiva e numa posição bastante confortável no que diz respeito à classificação. Com 45 triunfos e 25 derrotas, os Lakers aparecem na terceira colocação da Conferência Oeste.

Na partida, Doncic converteu 18 de 30 arremessos de quadra, nove de 17 bolas de três pontos e acertou ainda 15 lances livres de 19 tentativas. Além da pontuação, o esloveno também pegou sete rebotes e deu três assistências.

Outro que teve boa atuação LeBron James que, aos 41 anos, fez um "triple-double" ao com 19 pontos, 15 rebotes e dez assistências.

Embalados na competição, os Los Angeles alcançaram a vitória consecutiva na NBA.

Vitória do Lakers em 2016 contra o Utah Jazz

Na partida de 13 de abril de 2016, o Los Angeles Lakers venceu o Utah Jazz por 101 a 96 no Staples Center. O confronto marcou a despedida oficial de Kobe Bryant após 20 temporadas na liga norte-americana. Os 60 pontos anotados pelo atleta garantiram a virada no placar no último quarto e selaram a vitória da equipe californiana no encerramento daquela temporada regular.