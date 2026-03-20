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Os 14,8 segundos que ligam os 60 pontos de Luka Doncic pelos Lakers ao último jogo de Kobe Bryant

Luka Doncic e Kobe Bryant atingiram 60 pontos pelo Lakers com uma coincidência inesperada

Igor Fonseca

Publicado: 20/03/2026 às 11:16

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Os 14,8 segundos que ligam os 60 pontos de Luka Don?i? pelos Lakers ao último jogo de Kobe Bryant. /Foto por RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Os 14,8 segundos que ligam os 60 pontos de Luka Don?i? pelos Lakers ao último jogo de Kobe Bryant. (Foto por RICH STORRY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Em sequência de altas pontuações, Luka Doncic atingiu marca histórica pelo Los Angeles Lakers nesta quinta-feira (19), em vitória fora de casa contra o Miami Heat na temporada regular da NBA, ao marcar 60 pontos. A atuação do esloveno veio 24 horas após ele marcar 40 pontos contra o Houston Rockets na quarta-feira (18).

A coincidência entre os 60 pontos de Luka Doni e de Kobe Bryant em 2016

A última vez que um jogador dos Lakers havia feito 60 pontos em uma partida foi em 13 de abril de 2016, quando Kobe Bryant alcançou a marca contra o Utah Jazz.

Mas as coincidências não param por aí. Além de Luka Doncic ser o primeiro a atingir a pontuação desde Kobe, eles também conseguiram a marca com o mesmo tempo restante no relógio para o fim do jogo.

Contra o Utah Jazz, Kobe Bryant acertou um lance livre para fazer seu 60º ponto faltando 14,8 segundos no relógio para encerrar a partida. Quase 10 anos depois, um jogador dos Los Angeles Lakers faria a mesma coisa, desta vez contra o Miami Heat, também em um lance livre e também com o mesmo tempo restante no relógio.

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Vitória do Lakers contra o Miami

Com atuação de Doncic, o Lakers venceu o Miami por134 a 126. Embalada na competição, a franquia da Califórnia chegou a sua oitava vitória consecutiva e numa posição bastante confortável no que diz respeito à classificação. Com 45 triunfos e 25 derrotas, os Lakers aparecem na terceira colocação da Conferência Oeste.

Na partida, Doncic converteu 18 de 30 arremessos de quadra, nove de 17 bolas de três pontos e acertou ainda 15 lances livres de 19 tentativas. Além da pontuação, o esloveno também pegou sete rebotes e deu três assistências.

Outro que teve boa atuação LeBron James que, aos 41 anos, fez um "triple-double" ao com 19 pontos, 15 rebotes e dez assistências.

Embalados na competição, os Los Angeles alcançaram a vitória consecutiva na NBA.

Vitória do Lakers em 2016 contra o Utah Jazz
Na partida de 13 de abril de 2016, o Los Angeles Lakers venceu o Utah Jazz por 101 a 96 no Staples Center. O confronto marcou a despedida oficial de Kobe Bryant após 20 temporadas na liga norte-americana. Os 60 pontos anotados pelo atleta garantiram a virada no placar no último quarto e selaram a vitória da equipe californiana no encerramento daquela temporada regular.

 

 

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