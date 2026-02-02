Com LeBron James na lista, NBA anuncia os reservas para a edição 2026 do All-Star Games
Lebron James não fica fora da lista do All-Star game desde a temporada de 2004/2005
Publicado: 02/02/2026 às 11:11
Astro Lebron James, do Los Angeles Lakers (Divulgação/Lakers)
A NBA anunciou a lista dos jogadores reservas do All-Star Games, que será realizado dia 15 de janeiro no Intuit Dome, casa dos Los Angeles Clippers. O grande destaque da relação, divulgada neste domingo, é LeBron James, que foi eleito pela 22ª vez em sua vitoriosa carreira.
Esta será a primeira vez que o camisa 23 do Los Angeles Lakers vai estar no banco de reservas. Em meio a seguidas contusões, o astro de 41 anos só voltou a jogar na 15ª partida de sua equipe no torneio. Diante deste cenário, ele afirmou que nem estava cogitando ser chamado.
"Sinceramente, eu nem estava pensando nisso . Eu só queria volta a jogar em alto nível (sobre a recuperação das dores no ciático que o afastou do time por tanto tempo", afirmou James após ter sido escolhido. Desde a temporada 2004/2005, seu segundo ano na liga americana, ele nunca ficou fora do evento.
Na definição da lista, sete jogadores de cada conferência foram nomeados como reservas. As seleções foram feitas pelos técnicos da NBA, independentemente da posição.
CONFIRA A LISTA
Titulares da Conferência Leste
* Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)
* Jaylen Brown (Boston Celtics)
* Jalen Brunson (New York Knicks)
* Cade Cunningham (Detroit Pistons)
* Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers)
Reservas da Conferência Leste
* Scottie Barnes (Toronto Raptors)
* Jalen Duren (Detroit Pistons)
* Jalen Johnson (Atlanta Hawks)
* Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)
* Norman Powell (Miami Heat)
* Pascal Siakam (Indiana Pacers)
* Karl-Anthony Towns (New York Knicks)
Titulares da Conferência Oeste
* Stephen Curry (Golden State Warriors)
* Luka Doncic (Los Angeles Lakers)
* Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)
* Nikola Jokic (Denver Nuggets)
* Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)
Reservas da Conferência Oeste
* Deni Avdija (Portland Trail Blazers)
* Devin Booker (Phoenix Suns)
* Kevin Durant (Houston Rockets)
* Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)
* Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder)
* LeBron James (LA Lakers)
* Jamal Murray (Denver Nuggets)