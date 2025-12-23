Shai alcança marca da lenda Chamberlain na NBA: 2º atleta com 20 pontos por 100 jogos seguidos
O ala canadense anotou 31 pontos, 10 rebotes e oito assistências na vitória do Thunder sobre o Memphis Grizzlies
Publicado: 23/12/2025 às 11:26
Shai Gilgeous-Alexander, ala-armador do Oklahoma City Thunder ( JOSHUA GATELEY / Getty Images via AFP)
MVP da temporada passada, na qual conduziu brilhantemente o Oklahoma City Thunder ao título da NBA, Shai Gildeos-Alexander continua se destacando na liga de basquete dos Estados Unidos. Nesta segunda-feira, ao comandar o triunfo diante do Memphis Grizzlies, por 119 a 103, o armador canadense alcançou um feito realizado somente pela lenda Wilt Chamberlain: anotar ao menos 20 pontos por 100 jogos consecutivos.
A marca foi igualada no começo do quarto período, quando chegou ao 21º ponto na partida e colocou o Thunder e vantagem de 86 a 73. Foram 12 apenas no período e uma atuação sólida para garantir uma reabilitação dos campeões e líderes disparados da Conferência Oeste após dois reveses nos últimos três jogos.
Shai Gilgeous-Alexander converteu 11 dos seus 20 arremessos de quadra, ainda distriuiu oito assistências e aplicou quatro roubadas de bola. Jalen Williams contribuiu com outros 24 pontos e Ajay Mitchell saiu do banco para anotar 16 vezes. O Thunder não contou com os titulares Chet Holmgren (doente) e Isaiah Hartenstein (machucado).
O Memphis não teve o astro Ja Morant, o que facilitou a vida do Thunder no comando do placar desde o início - chegou a abrir 20 pontos. Mesmo assim, tentou se equilibrar na partida graças às cestas de três pontos: foram 18 no alvo. Ocorre que o campeão também estava firme do perímetro ao anotar 15 vezes.
Agora são 26 triunfos do Thunder em 29 partidas na temporada da NBA, enquanto os Grizzlies somaram a 16ª derrota no mesmo número de partidas e amarga somente a nona colocação, atrás do Golden State Warriors.
Em São Francisco, na Califórnia, o time da casa contou com grande segundo período do experiente Stephen Curry para ganhar pela segunda vez seguida e ficar com campanha de 50% de aproveitamento: 15 vitórias e 15 derrotas. A vítima foi o Orlando Magic, que foi ao intervalo perdendo somente por um ponto (58 a 57), mas que acabou derrotado por 120 a 97.
Depois de acertar somente três de 13 arremessos nos dois primeiros quartos, Curry voltou do vestiário aceso, concluiu quatro bolas de três e fechou o jogo com 26 pontos no Chase Center.
Confira os resultados desta segunda-feira na NBA:
Cleveland Cavaliers 139 x 132 Charlotte Hornets
Boston Celtics 193 x 95 Indiana Pacers
New Orleans Pelicans 119 x 113 Dallas Mavericks
Denver Nuggets 135 x 112 Utah Jazz
Oklahoma City Thunder 119 x 103 Memphis Grizzlies
Portland Trail Blazers 102 x 110 Detroit Pistons
Golden State Warriors 120 x 97 Orlando Magic
Acompanhe os jogos desta terça-feira da NBA:
Philadelphia 76ers x Brooklyn Nets
Charlotte Hornets x Washington Wizards
Miami Heat x Toronto Raptors
Cleveland Cavaliers x New Orleans Pelicans
Indiana Pacers x Milwaukee Bucks
Atlanta Hawks x Chicago Bulls
Minnesota Timberwolves x New York Knicks
Dallas Mavericks x Denver Nuggets
San Antonio Spurs x Oklahoma City Thunder
Utah Jazz x Memphis Grizzlies
Phoenix Suns x Los Angeles Lakers
Sacramento Kings x Detroit Pistons
Portland Trail Blazers x Orlando Magic
Los Angeles Clippers x Houston Rockets