Thunder domina os Kings e amplia sequência de vitórias na NBA; Heat supera Warriors
Shai Gilgeous-Alexander comandou a atuação com mais uma linha estatística de elite: 33 pontos, oito rebotes e três assistências
Publicado: 20/11/2025 às 09:54
Shai Gilgeous-Alexander, jogador Oklahoma City Thunder (Divulgação/Thunder)
O Oklahoma City Thunder emplacou sua sétima vitória consecutiva na NBA ao derrotar o Sacramento Kings por 113 a 99, diante de quase 20 mil torcedores no Paycom Center. O resultado mantém o Thunder como líder isolado da Conferência Oeste, agora com 15 vitórias, sustentando uma campanha marcada por execução eficiente nos dois lados da quadra.
O Sacramento Kings segue em fase turbulenta e acumulou seu 12º revés na temporada. O time, que somou apenas três vitórias até aqui e ocupa a 14ª posição do Oeste, voltou a apresentar falhas defensivas e baixa eficiência no half court. Dennis Schröder foi o principal pontuador, com 21 pontos, mas insuficiente para acompanhar o volume ofensivo do Thunder.
Os outros concorrentes diretos na parte alta da conferência também venceram. O Denver Nuggets superou a reação do New Orleans Pelicans e venceu por 125 a 118 no Smoothie King Center. Peyton Watson brilhou com um double-double de 32 pontos e 12 rebotes, aproveitando espaços na meia distância e nos cortes para a cesta.
Nikola Jokic somou mais um triple-double à extensa coleção ao marcar 28 pontos, 11 rebotes e 11 assistências. O pivô voltou a ser o eixo criativo do time, alternando handoffs, passes transversais e jogo de poste baixo, elevando o patamar coletivo do Denver em momentos de pressão do Pelicans.
Os Nuggets chegaram à 11ª vitória, uma a mais que o Houston Rockets, que aparece na terceira posição e venceu o Cleveland Cavaliers por 114 a 104. Alperen Sengun teve grande atuação, com 28 pontos, 11 rebotes e sete assistências.
Na Conferência Leste, o Miami Heat venceu o Golden State Warriors por 110 a 96, apostando na defesa agressiva e no jogo de transição. Norman Powell liderou o ataque com 25 pontos, enquanto Bam Adebayo contribuiu com 20.
O Chicago Bulls fechou a noite com mais um triunfo apertado ao bater o Portland Trail Blazers por 122 a 121.
Confira o resultado das partidas da noite desta quarta-feira
Cleveland Cavaliers 104 x 114 Houston Rockets
Indiana Pacers 127 x 118 Charlotte Hornets
Philadelphia 76ers 112 x 121 Toronto Raptors
Miami Heat 110 x 96 Golden State Warriors
Minnesota Timberwolves 120 x 109 Washington Wizards
New Orleans Pelicans 118 x 125 Denver Nuggets
Oklahoma City Thunder 113 x 99 Sacramento Kings
Dallas Mavericks 111 x 113 New York Knicks
Portland Trail Blazers 121 x 122 Chicago Bulls
Acompanhe os jogos da noite desta quinta
Orlando Magic x Los Angeles Clippers
Memphis Grizzlies x Sacramento Kings
Milwaukee Bucks e Philadelphia 76ers
San Antonio Spurs x Atlanta Hawks