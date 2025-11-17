Keyonte George faz cesta de três no fim da 2ª prorrogação e Utah Jazz bate Chicago Bulls na NBA
Keyonte George e Lauri Markkanen lideraram a vitória do Utah Jazz sobre o Chicago Bulls
Publicado: 17/11/2025 às 10:32
Keyonte George, armador do Utah Jazz ( Getty Images via AFP)
O Utah Jazz protagonizou um dos jogos mais emocionantes na noite deste domingo, pela rodada da NBA, ao derrotar o Chicago Bulls com uma cesta de três pontos, a dois segundos do fim, em uma partida com direito a duas prorrogações. O herói foi Keyonte George, que definiu o placar de 150 a 147 com um arremesso milimétrico em confronto realizado no Delta Center, em Salt Lake City.
Pelo lado dos Bulls, os destaques foram Coby White (27) e Josh Giddey (26). Em uma partida onde as duas equipes trocaram pontos de forma intensa, a indefinição acompanhou os torcedores até o apito final. Com uma bandeja de White a 0,2 segundos do fim, os Bulls decretaram o empate da primeira prorrogação. Já no segundo tempo extra, George arriscou o arremesso de longe e definiu o Utah Jazz como vencedor.
Na classificação, o Utah Jazz obteve a quinta vitória em 13 jogos e aparece na 10ª colocação da Conferência Oeste. Já os Bulls, que ostentam 50% de aproveitamento em 12 confrontos, figuram no 9º posto do lado Leste.
KEVIN DURANT FAZ 35 PONTOS E ROCKETS SUPERAM ORLANDO MAGIC
O Houston Rockets contou com o brilho de Kevin Durant na rodada deste domingo da temporada regular para tirar uma desvantagem que chegou a 11 pontos no fim e derrotar o Orlando Magic por 117 a 113 na prorrogação.
Jogando diante de um Toyota Center lotado, os anfitriões emplacaram o cestinha do confronto. Em uma bela atuação, Durant cravou 35 pontos e foi fundamental para a reação no último quarto, que provocou o empate e levou o jogo para o tempo extra. Com um "double-double", Alperen Sengun anotou 30 pontos, pegou 12 rebotes e consolidou o triunfo dos Rockets.
Com os desfalques de Paolo Banchero e Jalen Suggs (lesões na virilha), o Orlando Magic esteve perto de triunfar longe de casa, mas não resistiu ao ímpeto dos Rockets. Franz Wagner foi o maior pontuador da franquia com 29 pontos.
Na classificação, os Rockets mantêm a perseguição aos líderes Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets no Oeste e ocupam o 3º lugar. Até aqui, são nove vitórias e três derrotas na Conferência Oeste. Já a franquia de Orlando é apenas a 11ª no Leste (sete triunfos em 14 rodadas).
HAWKS REAGEM NO FIM E VENCEM A QUINTA PARTIDA SEGUIDA
Em uma rodada que apresentou um total de oito confrontos, o Atlanta Hawks conquistou uma sofrida vitória de 124 a 122 sobre o Phoenix Suns, no Mortgage Matchup Center, e manteve o embalo na NBA ao garantir a quinta vitória consecutiva na competição.
O bom momento se reflete na tabela de classificação. O resultado positivo deixa a franquia de Atlanta na 4ª posição do Leste (nove triunfos em 14 compromissos). Já o Phoenix Suns continua sofrendo com a oscilação, figura no 8º lugar no Oeste e têm oito vitórias, além de seis derrotas.
No jogo, os anfitriões abriram uma vantagem de 22 pontos no quarto final, mas foram surpreendidos pelos Hawks. O destaque dos visitantes foi Nickeil Alexander-Walker, que marcou 16 dos seus 26 pontos na etapa derradeira. Jalen Johnson também brilhou ao ajudar na vitória de sua equipe com 25 pontos e dez rebotes.
O Phoenix Suns, que teve interrompida uma sequência de cinco vitórias consecutivas na competição, contou com o cestinha do jogo: Dillon Brooks deixou a quadra com 34 pontos assinalados.
Confira os resultados dos jogos da noite deste domingo
Boston Celtics 121 x 118 Los Angeles Clippers
San Antonio Spurs 123 x 110 Sacramento Kings
Washington Wizards 106 x 129 Brooklyn Nets
Houston Rockets 117 x 113 Orlando Magic
News Orleans Pelicans 106 x 124 Golden State Warriors
Dallas Mavericks 138 x 133 Portland Trail Blazers
Phoenix Suns 122 x 124 Atlanta Hawks
Utah Jazz 150 x 147 Chicago Bulls
Acompanhe as partidas desta segunda-feira
Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks
Detroit Pistons x Indiana Pacers
Philadelphia 76ers x Los Angeles Clippers
Miami Heat x New York Knicks
Toronto Raptors x Charlotte Hornets
Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks
New Orleans Pelicans x Oklahoma City Thunder
Denver Nuggets x Chicago Bulls