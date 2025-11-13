Jokic marca 55 pontos e Nuggets bate Clippers; Curry lidera virada dos Warriors na NBA
A vitória do Denver Nuggets sobre o Clippers terminou com 55 pontos do sérvio, além de 12 rebotes e seis assistências
Publicado: 13/11/2025 às 09:43
Nikola Jokic, pivô do Denver Nuggets (Divulgação/ Denver Nuggets)
Uma atuação para ser guardada na memória. Assim pode ser definido o desempenho do pivô Nikola Jokic na vitória do Denver Nuggets sobre o Los Angeles Clippers por 130 a 116 na noite desta quarta-feira, em partida realizada no Intuit Dome, pela rodada da NBA. Melhor em quadra, ele emplacou 55 pontos e, de quebra, ainda igualou um recorde
Destaque absoluto, Jokic não se limitou ao posto de "artilheiro" e também ajudou a equipe ao conquistar 12 rebotes e dar seis assistências. Com um início de partida bastante disputado, ele anotou 25 dos seus 55 pontos ainda no primeiro quarto.
O resultado ajudou a franquia de Denver a manter o embalo na competição. Esta foi a sexta vitória seguida da equipe, que ocupa a vice-liderança da Conferência Oeste. Em 11 confrontos, os Nuggets só perderam duas vezes.
Já os Clippers estão situados na parte final da tabela. No 12º posto, o conjunto de Los Angeles venceu apenas três de seus 11 embates. O maior pontuador do time foi James Harden (23), seguido de Jordan Miller.
CURRY LIDERA VIRADA DOS WARRIORS
Em jornada bastante inspirada, Stephen Curry também fez bonito na vitória do Golden State Warriors sobre o San Antonio Spurs por 125 a 120, no Frost Bank Center. Autor de 46 pontos, ele comandou os seus companheiros na casa do adversário.
Os Spurs chegaram a liderar o primeiro quarto por 16 pontos e mantiveram a liderança no intervalo (sete pontos). No entanto, com um terceiro quarto frenético de Curry (fez 22 pontos), os visitantes assumiram o controle do encontro.
O armador acertou cinco de nove chutes de três pontos e converteu todos os lances livres que arriscou, sendo determinante para consolidar o triunfo. Nem mesmo o "triple-double" de Victor Wembanyama (31 pontos, 15 rebotes e dez assistências), foi capaz de impedir a primeira derrota da equipe diante de sua torcida nesta temporada.
Na classificação, a franquia de São Francisco figura na nona posição do Oeste e contabiliza sete vitórias em 13 rodadas. Já os Spurs, apesar do tropeço, aparecem na terceira colocação do mesmo lado, com oito triunfos em 11 partidas.
PISTONS SUPERAM OS BULLS E LIDERAM O LESTE
O Detroit Pistons não teve dificuldade em confirmar o seu favoritismo na Little Caesars Arena e superou o Chicago Bulls por 124 a 113 em uma rodada que teve um total de 12 compromissos
Líder isolado da Conferência Leste, os anfitriões conquistaram seu oitavo triunfo seguido na competição. Mesmo desfalcado de nomes como Cade Cunningham, Jaley Duren e Tobias Harris, a franquia de Detroit se impôs e teve em Paul Reed (28) e Duncan Robinson (23) os seus destaques na partida.
Pelo lado do Chicago Bulls, que vem de quatro derrotas consecutivas, Matas Buzelis foi quem teve o melhor aproveitamento (fez 21 pontos). A franquia ocupa o nono lugar do mesmo lado e possui seis vitórias em 11 embates.
Confira os resultados das partidas da noite desta quarta-feira
Charlotte Hornets 111 x 100 Milwaukee Bucks
Detroit Pistons 124 x 113 Chicago Bulls
New York Knicks 107 x 124 Orlando Magic
Boston Celtics 131 x 95 Memphis Grizzlies
Miami Heat 116 x 130 Cleveland Cavaliers
Houston Rockets 135 x 112 Washington Wizards
New Orleans Pelicans 117 x 125 Portland Trail Blazers
San Antonio Spurs 120 x 125 Golden State Warriors
Dallas Mavericks 114 x 123 Phoenix Suns
Oklahoma City Thunder 121 x 92 Los Angeles Lakers
Sacramento Kings 100 x 133 Atlanta Hawks
Los Angeles Clippers 116 x 130 Denver Nuggets
Acompanhe os jogos desta quinta
Cleveland Cavaliers x Toronto Raptors
Phoenix Suns x Indiana Pacers
Utah Jazz x Atlanta Hawks