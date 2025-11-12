Chet Holmgren tem 'noite perfeita' e Thunder bate Warriors; Utah faz pontuação recorde na NBA
O Thunder venceu o Warriors por 126 a 102 pontos, em jogo realizado no Paycom Center
Publicado: 12/11/2025 às 12:37
Chet Holmgren, ala-pivô do Oklahoma City Thunder ( Getty Images via AFP)
A versatilidade e a precisão de Chet Holmgren fizeram toda a diferença na rodada da noite desta terça-feira na temporada regular da NBA para o Oklahoma City Thunder consolidar uma vitória sem sustos de 126 a 102 sobre o Golden State Warriors, em partida realizada no Paycom Center.
A vitória foi tão tranquila que o astro da noite sequer participou do último quarto do confronto. Após a partida, Holmgren disse estar tão focado em superar o adversário que pensou apenas em definir logo o triunfo.
"Eu não estava realmente prestando atenção", disse ele. "Eu só estava tentando fazer jogadas, vencer a partida. Só percebi isso depois. Mas eu sabia que estava arremessando muito bem e que precisava arriscar mais", comentou.
O técnico do Thunder, Mark Daigneault, foi além e declarou que a movimentação de seu jogador e a criatividade dentro do sistema o ajudaram a ter sucesso. O comandante sentiu que uma atuação excepcional era inevitável dado o desempenho do destaque da partida. "Acho que isso vem se construindo desde o início da temporada", disse.
Quem também se destacou em quadra foi Shai Gilgeous-Alexander, que marcou 28 pontos e deu 11 assistências, e foi uma das peças fundamentais do sistema ofensivo do Thunder. Com uma campanha quase perfeita, a equipe ostenta 11 vitórias em 12 partidas na Conferência Oeste.
Já os Warriors, que contaram com o retorno de Stephen Cury, até começaram bem e forçaram um equilíbrio no início. Sem força para manter a intensidade, porém, a equipe sucumbiu diante do rival e ocupa apenas o nono lugar do mesmo lado.
UTAH JAZZ TEM PONTUAÇÃO RECORDE NA TEMPORADA
O Utah Jazz não tomou conhecimento do Indiana Pacers no confronto desta terça-feira, pela temporada regular da NBA, e emplacou uma vitória espetacular de 152 a 128, no Delta Center, em noite inspirada de Lauri Markkanen.
O ala anotou 35 pontos, acertou 13 de 19 arremessos e foi letal também nas tentativas de bolas triplas (converteu cinco de sete tiros). O placar estabeleceu ainda a quarta maior pontuação na história da franquia.
O marcador foi tão expressivo que teve a contribuição também de Ace Bailey. Apresentando um bom repertório de enterradas e chutes certeiros de média distância, o jogador assinalou 20 pontos no confronto.
O resultado deixa os vencedores na 10ª colocação do Oeste e tenta ser um divisor de águas na campanha, já que até aqui, a equipe venceu apenas quatro jogos em 11 rodadas. Já o Indiana Pacers vai de mal a pior. Penúltimo colocado no Leste, a equipe tem apenas um triunfo e perdeu dez embates.
KELLY OUBRE DECIDE EM VITÓRIA DOS SIXERS SOBRE OS CELTICS
Em uma rodada que teve seis duelos, o Philadelphia 76ers precisou do talento de Kelly Oubre Jr. para garantir no fim uma apertada vitória de 102 a 100 sobre o Boston Celtics, em encontro realizado no Xfinity Mobile Arena.
A cesta derradeira veio a oito segundos do fim após o herói da partida aproveitar um rebote ofensivo. Justin Edwards foi o cestinha do confronto com 22 pontos pelos Sixers enquanto Jaylen Brown deixou a quadra como o pontuador principal do duelo (24).
Na classificação, o Philadelphia 76ers aparece no sexto posto da Conferência Leste (sete vitórias em 11 jogos), enquanto a franquia de Boston ocupa o modesto 11º lugar do mesmo lado (cinco triunfos em 12 rodadas) nesta temporada regular.
Confira os resultados dos jogos da noite desta terça-feira
Brooklyn Nets 119 x 109 Toronto Raptors
New York Knicks 133 x 120 Memphis Grizzlies
Philadelphia 76ers 102 x 100 Boston Celtics
Oklahoma City Thunder 126 x 102 Golden State Warriors
Utah Jazz 152 x 128 Indiana Pacers
Sacramento Kings 108 x 122 Denver Nuggets
Acompanhe as partidas desta quarta-feira
Charlotte Hornets x Milwaukee Bucks
Detroit Pistons x Chicago Bulls
New York Knicks x Orlando Magic
Boston Celtics x Memphis Grizzlies
Miami Heat x Cleveland Cavaliers
Houston Rockets x Washington Wizards
New Orleans Pelicans x Portland Trail Blazers
San Antonio Spurs x Golden State Warriors
Dallas Mavericks x Phoenix Suns