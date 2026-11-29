O pernambucano Rafael Câmara avaliou o Grande Prêmio (GP) do Catar de Fórmula 1 como mais uma oportunidade de evolução na categoria destacou o aprendizado adquirido ao longo da etapa e a importância da experiência para a preparação da temporada de 2027. A declaração foi divulgada pela Haas após a corrida disputada neste domingo (29).

Câmara terminou a etapa na 16ª colocação, após largar em 18º lugar. O pernambucano havia recebido uma punição de três posições no grid por atrapalhar o brasileiro Gabriel Bortoleto durante o Q2 da classificação, no sábado (28). Ao longo da corrida, o piloto ganhou duas posições, uma delas logo na largada, mas não conseguiu chegar à zona de pontuação.

"Esta pista é uma das mais difíceis fisicamente, mas foi uma experiência positiva e consegui aprender muito. Definitivamente, não foi uma corrida fácil, e é uma pista onde ultrapassar é complicado, então acabei ficando um pouco preso atrás do Sainz. Nosso ritmo com os pneus duros foi decente e, com o ar limpo, o carro estava ótimo", afirmou após a corrida.

Apesar dos problemas, o pernambucano avaliou positivamente o fim de semana no Oriente Médio.

"Esta pista é uma das mais difíceis fisicamente, mas foi uma experiência positiva e consegui aprender muito. No fim das contas, foi um fim de semana decente e sem problemas, especialmente em termos de aprendizado sobre o carro e ganho de experiência".

Câmara volta à pista na próxima semana para disputar o GP de Abu Dhabi, última etapa da temporada da Fórmula 1.

"A cada fim de semana, damos um passo à frente e nos preparamos melhor. Estou ansioso por Abu Dhabi e para maximizar a preparação para o ano que vem”, completou.

O brasileiro foi confirmado pela Haas para as duas corridas finais do campeonato, no Catar e em Abu Dhabi, e, por isso, perdeu a chance de disputar o título da Fórmula 2, onde era líder.

Já garantido como piloto titular da equipe norte-americana em 2027, o pernambucano utiliza as últimas etapas do ano para acumular experiência na categoria.