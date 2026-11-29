O pernambucano Rafael Câmara terminou o Grande Prêmio (GP) do Catar de Fórmula 1 na 16ª colocação, neste domingo (29). O piloto da Haas largou em 18º lugar, após receber uma punição de três posições no grid por atrapalhar o brasileiro Gabriel Bortoleto durante o Q2 da classificação, no sábado (28).

O piloto largou de pneus médios e fez duas paradas nos boxes: a primeira na volta 10, para colocar pneus duros, e a segunda na volta 37, quando retornou aos pneus médios.

Em uma corrida sem grandes acontecimentos, Câmara ganhou duas posições durante a prova, sendo uma delas já na largada. Apesar das posições conquistadas, o pernambucano não conseguiu chegar à zona de pontuação.

"Eu acho que, no geral, foi uma corrida boa. Uma corrida longa, fisicamente difícil, mas conseguimos terminar. Nós só precisamos olhar para o que aconteceu, tentar melhorar para a próxima e estarmos prontos para o Abu Dhabi" declarou Câmara após a prova.

Gabriel Bortoleto, por sua vez, largou da 13ª colocação e terminou a corrida em décimo lugar, garantindo um ponto para a Audi.

Esse ponto é crucial para as equipes dos brasileiros pois a etapa no Catar marca a reta final do confronto entre a Audi, equipe de Bortoleto, e a Haas, de Câmara, pelo Mundial de Construtores. Agora, as duas escuderias estão separadas por apenas dois pontos com a Haas ocupando a sétima posição, com 31 pontos, enquanto a Audi aparece em oitavo, com 29.

Após a corrida, o chefe da Haas, Ayao Komatsu, reconheceu o desempenho da Audi e destacou a recuperação da própria equipe ao longo do fim de semana. O dirigente também projetou a última etapa da temporada, em Abu Dhabi, onde as duas escuderias ainda disputam posições no campeonato.

“Obviamente, foi uma corrida difícil. Parabéns à Audi, que fez uma corrida muito boa. Ainda estamos dois pontos à frente, faltando apenas a última corrida da temporada, e em P7 no Campeonato de Construtores. Vamos maximizar tudo o que aprendemos no TL1 para nos dar a melhor chance possível. Temos mais uma corrida com tudo em jogo, então estou ansioso por ela”, afirmou o japonês.

Campeão antecipado da temporada, Kimi Antonelli venceu a prova e conquistou sua décima vitória em 2026. O italiano protagonizou uma disputa com o companheiro de Mercedes, George Russell, que terminou em segundo lugar.

Tendo largado da pole position, Russell enfrentou dificuldades na corrida, especialmente durante sua parada nos boxes quando a equipe precisou retirar detritos do assoalho do carro, o que provocou perda de tempo.

O australiano da McLaren, Oscar Piastri completou o pódio com dobradinha da Mercedes. Max Verstappen, da Red Bull, e Lando Norris, da McLaren, completaram o top cinco.

Arvid Lindblad, da Racing Bulls, Lance Stroll e Fernando Alonso, ambos da Aston Martin, não conseguiram terminar a prova.

Confira resultado completo do GP do Catar 2026

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. George Russell (Mercedes)

3. Oscar Piastri (McLaren)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Lewis Hamilton (Ferrari)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Isack Hadjar (Red Bull)

9. Liam Lawson (Racing Bulls)

10. Gabriel Bortoleto (Audi)

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Nico Hulkenberg (Audi)

13. Franco Colapinto (Alpine)

14. Pierre Gasly (Alpine)

15. Carlos Sainz (Williams)

16. Rafael Câmara (Haas)

17. Alexander Albon (Williams)

18. Sergio Pérez (Cadillac)

19. Valtteri Bottas (Cadillac)

20. Fernando Alonso (Aston Martin) - abandonou

21. Lance Stroll (Aston Martin) - abandonou

22. Arvid Lindblad (Racing Bulls) - abandonou