O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, gerou polêmica ao comparar a segurança do Catar à do Brasil e do México. A declaração foi feita durante uma conversa com os pilotos George Russell e Lando Norris, pouco depois da sessão classificatória do Grande Prêmio (GP) do Catar de Fórmula 1, neste sábado (28).

Em meio à tensão provocada pelo conflito no Oriente Médio, o dirigente questionou os dois competidores sobre qual dos países oferecia mais riscos. “O que é mais perigoso? Estar aqui (no Catar) ou no México, ou no Brasil?”, perguntou Ben Sulayem.

A declaração ocorreu em um momento de preocupação com a segurança das etapas da Fórmula 1 no Oriente Médio, com a realização do próprio GP do Catar ficando ameaçada em razão do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã.

A guerra já havia provocado mudanças no calendário da categoria já que em abril, o GP da Arábia Saudita foi cancelado e a etapa do Bahrein teve sua data alterada para outubro sendo realizada no circuito de Sepang, na Malásia.

A instabilidade na região também afetou o planejamento das equipes e da imprensa, que, diante das dúvidas sobre a realização das corridas, profissionais e integrantes de equipes optaram por não viajar para a região.

Apesar das incertezas, a categoria confirmou a manutenção da prova em Lusail e também do GP de Abu Dhabi, marcado para a próxima semana, que encerra a temporada.