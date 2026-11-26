Com a confirmação, Bearman disputará sua terceira temporada consecutiva pela escuderia. O piloto comemorou a permanência e destacou a importância da equipe em sua trajetória na F1.

A Haas confirmou, nesta quinta-feira (26), a renovação de contrato de Oliver Bearman para a temporada 2027 da Fórmula 1 (F1). Aos 21 anos, o britânico seguirá na equipe norte-americana e será companheiro do pernambucano Rafael Câmara, que fará sua estreia como titular na categoria no próximo ano.

“Não é segredo que estou muito feliz por continuar na Haas até 2027. Esta equipe desempenhou um papel fundamental no meu desenvolvimento, e senti uma enorme confiança e apoio de todos aqui. Temos grandes ambições de continuar avançando, e estou empolgado para liderar esse trabalho, dando continuidade ao que já conquistamos e buscando ainda mais juntos — ainda temos objetivos a alcançar”, afirmou Bearman.

Na temporada 2026, Bearman somou 23 dos 31 pontos conquistados pela Haas no Mundial de Construtores. A equipe ocupa a sétima colocação, com três pontos de vantagem sobre a Audi.

O melhor resultado do britânico na F1 foi o quarto lugar no GP da Cidade do México de 2025. Neste ano, sua melhor posição foi a quinta colocação, no GP da China.

O chefe de equipe da Haas, Ayao Komatsu, também destacou a evolução do piloto e comemorou a renovação.

“Continuar com o Oliver até 2027 foi uma decisão natural para nós. Observamos seu crescimento, seu comprometimento e a qualidade que ele traz para o time, tanto dentro quanto fora das pistas. Ele possui uma ética de trabalho admirável e um forte desejo de evoluir, tanto pessoalmente quanto em relação à equipe”, declarou.

Komatsu também demonstrou confiança na formação da dupla para a próxima temporada.

“Na minha opinião, não há ninguém melhor para conduzir este time daqui para frente. A TGR Haas F1 Team conta com uma das duplas de pilotos mais empolgantes do grid, e estou ansioso para ver o Ollie se desenvolver ainda mais nesta equipe incrível”, completou.

Assim como Rafael Câmara, Bearman integra a Academia de Pilotos da Ferrari. O britânico faz parte do programa de desenvolvimento da escuderia italiana desde antes de sua estreia na F1, em 2024, e é apontado como um possível nome para uma futura vaga na equipe.

A renovação encerra a definição das vagas disponíveis no grid da próxima temporada.