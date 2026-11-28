O pernambucano Rafael Câmara terminou com o 15º melhor tempo na classificação para o Grande Prêmio (GP) do Catar de Fórmula 1, neste sábado (28). Em sua terceira corrida na categoria, o piloto da Haas avançou ao Q2, mas não conseguiu chegar à fase final da sessão.
Na primeira parte da classificação, o Q1, Câmara registrou 1min24s026 e garantiu a 14ª posição, resultado suficiente para avançar à fase seguinte. No Q2, o brasileiro marcou 1min23s863, mas não conseguiu superar os adversários e terminou na 15ª colocação.
Com o resultado, o pernambucano ficou fora do Q3, fase que reúne os dez pilotos mais rápidos e define as primeiras posições do grid de largada.
George Russell conquistou a pole position no Catar e voltou a ganhar força na disputa pelo vice-campeonato mundial. O campeão antecipado, Andrea Kimi Antonelli, garantiu o segundo melhor tempo, enquanto o britânico Lando Norris completou os três primeiros colocados.
O outro brasileiro do grid, Gabriel Bortoleto, também enfrentou dificuldades durante a classificação e largará na 13ª posição na corrida deste domingo.
A colocação dos brasileiros é crucial para as equipes pois a etapa no Catar marca a reta final do confronto entre a Audi, equipe de Gabriel Bortoleto, e a Haas, de Câmara, pelo Mundial de Construtores. As duas escuderias chegam à reta final da temporada separadas por apenas três pontos com a Haas ocupando a sétima posição, com 31 pontos, enquanto a Audi aparece em oitavo, com 28.
O GP do Catar será neste domingo (29) e tem largada programada para às 13h.
Confira grid completo para o GP do Catar
1. George Russell
2.Andrea Kimi Antonelli
3. Lando Norris
4. Oscar Piastri
5. Isack Hadjar
6.Max Verstappen
7. Charles Leclerc
8. Arvid Lindblad
9. Lewis Hamilton
10. Liam Lawson
11. Oliver Bearman
12. Pierre Gasly
13. Gabriel Bortoleto
14. Franco Colapinto
15. Rafael Câmara
16. Hulkenberg
17. Carlos Sainz
18. Alex Albon
19. Fernando Alonso
20. Lance Stroll
21. Valtteri Bottas
22. Sergio Pérez