O pernambucano Rafael Câmara volta às pistas neste fim de semana para realizar sua terceira participação na Fórmula 1 (F1). O piloto de 21 anos chega ao Grande Prêmio (GP) novamente com o desafio correr em um circuito que ainda não conhece.

O traçado, que possui 5,419 quilômetros de extensão e 16 curvas, é inédito para Câmara já que ele não faz parte do calendário da Fórmula 3.

O recifense não disputará a etapa da Fórmula 2 (F2) neste ano por optar permanecer na equipe Haas para o final da temporada. Antes da confirmação de sua participação nas duas últimas etapas, o brasileiro já havia destacado a importância das primeiras experiências na categoria. “Acho muito raro conseguir dar algumas voltas antes de começar a temporada completa com um carro de F1 disputando as corridas”, afirmou.

Aos 21 anos, Câmara estreou na F1 no GP de São Paulo, em Interlagos, no dia 8 de novembro. Apesar de largar na 11ª posição, enfrentou dificuldades durante a prova e terminou em 20º lugar, última colocação entre os pilotos que cruzaram a linha de chegada.

A segunda participação aconteceu no GP de Las Vegas, nos EUA. O pernambucano largou da 13ª posição e terminou na 16ª colocação, após ser atingido por Sergio Pérez na 19ª volta.

Após as corridas, Câmara destacou a importância das experiências para se adaptar às exigências de um fim de semana de Grande Prêmio. “Obviamente, fizemos os testes, mas um fim de semana de corrida é sempre um pouco diferente e acho que isso foi muito útil. E sim, agora só precisamos ver o que vai acontecer, e aconteça o que acontecer, estaremos prontos”, completou.

O GP do Catar também dará continuidade ao confronto direto entre a Haas, equipe de Câmara, e a Audi, do brasileiro Gabriel Bortoleto, pelo Mundial de Construtores pois as duas escuderias chegam à penúltima etapa separadas por apenas três pontos.

A Haas ocupa a sétima posição, com 31 pontos, enquanto a Audi aparece em oitavo, com 28. A disputa entre as equipes segue aberta na reta final do campeonato.

O anuncio da permanência de Câmara na equipe norte-americana ocorreu no domingo (22) e, com isso, o piloto também encerra sua participação na temporada 2026 da F2. De acordo com o artigo 26.5 do Regulamento Esportivo da categoria, um piloto indicado por uma equipe participante do Mundial de F1 para disputar uma corrida não pode participar da etapa correspondente da Fórmula 2.

Em seu ano de estreia na F2, o recifense construiu uma campanha de destaque pela Invicta Racing, com três vitórias, em Barcelona, Spa e Baku, sete pódios e cinco pole positions.

Câmara liderava o campeonato com 207 pontos, sete a mais que o búlgaro Nikola Tsolov, da Campos Racing, segundo colocado. Além de Tsolov, outros quatro pilotos ainda aparecem na disputa pelo título: Alexander Dunne, Gabriele Minì, Dino Beganovic e Noel León.