Rafael Câmara, piloto da Haas ( Patrick T. Fallon / AFP)

O pernambucano Rafael Câmara será titular da Haas nas corridas de Abu Dhabi e Catar na temporada de 2026 da Fórmula 1. A equipe confirmou a informação neste domingo (22) e com isso o piloto não poderá seguir na disputa pelo título da Fórmula 2.

"Confirmamos que Rafa Câmara vai correr ao lado de Ollie Bearman no Catar e em Abu Dhabi para encerrar o Campeonato Mundial de Fórmula 1", disse a Haas em comunicado nas redes sociais.

Com a decisão, Câmara deixará de disputar o campeonato de F2 já que, de acordo com o artigo 26.5 do Regulamento Esportivo da F2, "qualquer piloto indicado por uma equipe participante do Campeonato Mundial de Fórmula 1 para disputar uma corrida não poderá participar do Campeonato de Fórmula 2 na mesma etapa".

Em sua temporada de estreia na F2, ele lidera o campeonato com 207 pontos, sete pontos a frente do búlgaro Nikola Tsolov.

O pernambucano estreou na F1 em Interlagos, no dia 8 de novembro. Apesar de ter conseguido a 11ª posição no grid de largada, enfrentou dificuldades durante a corrida e terminou em 20º lugar, último entre os pilotos que cruzaram a linha de chegada.

A segunda participação do brasileiro aconteceu neste fim de semana, no GP de Las Vegas, piloto pernambucano, de 21 anos, largou da 13ª posição, beneficiado pelas ausências de última hora de Liam Lawson e Alexander Albon e terminou na 16ª colocação depois de ser atingido por Sergio Pérez na volta 19.