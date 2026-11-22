Fórmula 1: Verstappen vence GP de Las Vegas; Rafa Câmara fica em 16º lugar
Verstappen, que largou na pole position, chegou à frente das McLaren do britânico Lando Norris e do australiano Oscar Piastri, que completaram o pódio
Publicado: 22/11/2026 às 07:15
Max Verstappen venceu GP de Las Vegas de Fórmula 1 (PATRICK T. FALLON / AFP)
O piloto holandês Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1, disputado na madrugada deste domingo (22), e se consolidou na segunda posição do Mundial de pilotos.
Verstappen, que largou na pole position, chegou à frente das McLaren do britânico Lando Norris e do australiano Oscar Piastri, que completaram o pódio.
Entre os brasileiros, Gabriel Bortoleto (Audi) terminou na 12ª posição, enquanto o pernambucano Rafael Câmara (Haas) foi o 16º colocado. Ele chegou na frente de Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda), Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) e Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda). Na estreia, há duas semanas no GP de Interlagos, Rafa Câmara tinha ficado em 20º e último lugar.
Vencedor da prova, Verstappen está terminando a temporada em um nível extraordinário, com quatro vitórias nas últimas seis corridas. "Estou muito feliz por ter conquistado a vitória em uma corrida tão maluca", disse o tetracampeão mundial. "Foi algo realmente surreal e que eu, pessoalmente, nunca tinha visto antes na Fórmula 1".
O campeão mundial de 2026, o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), chegou na quarta posição, seguido pelo francês Pierre Gasly (Alpine), que fechou o Top 5.
O britânico George Russell (Mercedes), que dividiu a primeira fila no grid com Verstappen, foi o nono colocado, depois de bater no muro a duas voltas do fim ao tentar tomar a segunda posição de Antonelli.
Entre os beneficiados pelo acidente de Russell esteve o argentino Franco Colapinto (Alpine), que igualou seu melhor resultado ao terminar em sexto.
A Fórmula 1 retorna na semana que vem com o Grande Prêmio do Catar, no Circuito Internacional de Lusail, a penúltima etapa do campeonato.
MAX VERSTAPPEN WINS THE LAS VEGAS GRAND PRIX! ???????? WHAT. A. RACE. ???? #F1 #LasVegasGP https://t.co/WLRKekC3Sx— Formula 1 (@F1) November 22, 2026
Resultado do Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1:
1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1h27:51.853
2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +0.639
3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +1.529
4. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) +2.574
5. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Mercedes) +2.927
6. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Mercedes) +7.955
7. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) +12.795
8. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) +12.938
9. George Russell (GBR/Mercedes) +13.192
10. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +17.554
11. Nico Hülkenberg (ALE/Audi) +22.720
12. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) +28.602
13. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) +28.843
14. Isack Hadjar (FRA/Red Bull) +36.488
15. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) +36.588
16. Rafael Câmara (BRA/Haas-Ferrari) +47.814
17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Honda) +1:08.353
18. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac-Ferrari) +1:11.673
19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) +1 volta
Classificação do Mundial de Fórmula 1:
1. Kimi Antonelli (ITA) 402 pts
2. Max Verstappen (HOL) 304
3. Lewis Hamilton (GBR) 267
4. George Russell (GBR) 264
5. Lando Norris (GBR) 264
6. Charles Leclerc (MON) 250
7. Oscar Piastri (AUS) 167
8. Isack Hadjar (FRA) 122
9. Liam Lawson (NZL) 89
10. Pierre Gasly (FRA) 52
11. Arvid Lindblad (GBR) 38
12. Franco Colapinto (ARG) 35
13. Oliver Bearman (GBR) 23
14. Gabriel Bortoleto (BRA) 14
15. Nico Hülkenberg (ALE) 14
16. Carlos Sainz (ESP) 11
17. Esteban Ocon (FRA) 7
18. Fernando Alonso (ESP) 7
19. Alexander Albon (TAI) 5
20. Yuki Tsunoda (JAP) 1
21. Ryo Hirakawa (JAP) 1
22. Lance Stroll (CAN) 0
23. Valtteri Bottas (FIN) 0
24. Sergio Pérez (MEX) 0
25. Rafael Câmara (BRA) 0
.Campeonato de construtores:
1. Mercedes 666 pts
2. Ferrari 517
3. Red Bull 440
4. McLaren-Mercedes 431
5. Racing Bulls-Red Bull 114
6. Alpine-Mercedes 87
7. Haas-Ferrari 31
8. Audi 28
9. Williams-Mercedes 16
10. Aston Martin-Honda 7
11. Cadillac-Ferrari 0