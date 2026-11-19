A indefinição ocorre por causa do conflito entre os calendários das duas categorias. As etapas do Catar e de Abu Dhabi estão previstas para os mesmos fins de semana nas duas competições.

Rafael Câmara, piloto pernambucano ( Patrick T. Fallon / AFP)

O pernambucano Rafael Câmara ainda não tem uma definição sobre seu futuro pra o fim da temporada de 2026. Após ser confirmado pela Haas para os GPs de São Paulo e de Las Vegas, o piloto terá de decidir se permanece na Fórmula 1 (F1) para as corridas do Catar e de Abu Dhabi ou se retorna à Fórmula 2 (F2), campeonato no qual lidera a classificação.

A indefinição ocorre por causa do conflito entre os calendários das duas categorias. As etapas do Catar e de Abu Dhabi estão previstas para os mesmos fins de semana nas duas competições.

Em sua temporada de estreia na Fórmula 2, Câmara lidera o campeonato com 207 pontos e, apesar da vaga garantida, ainda busca conquistar o título como estreante pela equipe Invicta Racing.

Caso permaneça na Haas para as etapas restantes de 2026, Câmara perderia a possibilidade de disputar o título da Fórmula 2 já que, de acordo com o artigo 26.5 do Regulamento Esportivo da F2, "qualquer piloto indicado por uma equipe participante do Campeonato Mundial de Fórmula 1 para disputar uma corrida não poderá participar do Campeonato de Fórmula 2 na mesma etapa".

Aos 21 anos, Rafael Câmara foi escolhido pela Haas para disputar os GPs de São Paulo e de Las Vegas na temporada 2026. A oportunidade surgiu após a saída de Esteban Ocon da equipe.

O pernambucano estreou na F1 em Interlagos, no dia 8 de novembro. Apesar de ter conseguido a 11ª posição no grid de largada, enfrentou dificuldades durante a corrida e terminou em 20º lugar, último entre os pilotos que cruzaram a linha de chegada.

A segunda participação do brasileiro acontece neste fim de semana, no GP de Las Vegas. Depois da etapa norte-americana, a definição sobre seu futuro imediato na categoria deverá ser discutida com a equipe.

"Ambas seriam muito importantes para mim, mas ainda preciso discutir com minha equipe o que faremos nas próximas corridas. Ficaria feliz com qualquer uma", disse.

Apesar de ter a permanência na equipe norte-americana confirmada para 2027, o brasileiro admitiu que ainda não há uma decisão sobre sua participação nas últimas etapas deste ano. Segundo ele, as conversas com a Haas devem acontecer após o GP de Las Vegas.

"Essa é uma boa pergunta, até para mim mesmo. Será difícil decidir, mas ainda há muita coisa para acontecer. Estou focado em terminar este fim de semana bem e depois veremos o que acontece nas próximas duas corridas", admitiu.