A programação continua nesta sexta-feira (20) com os últimos treinos e a sessão de classificação para o Grande Prêmio de sábado (21)

George Russell, piloto britânico da Mercedes (PATRICK T. FALLON / AFP)

O piloto britânico George Russell, da Mercedes, terminou a noite de quinta-feira (19) na liderança dos treinos livres para o Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1, que foram completamente afetados pela chuva.

As dezenas de milhares de torcedores que compareceram ao circuito, montado na emblemática avenida dos cassinos da famosa cidade, precisaram ter muita paciência em uma noite fria até verem os pilotos em ação.

A chuva, que atingiu boa parte da Costa Oeste dos Estados Unidos na quinta-feira, esteve presente durante toda a primeira sessão de treinos, na qual nenhum piloto chegou a registrar tempo.

Cinco dos 22 pilotos do grid nem sequer saíram dos boxes, por precaução, diante de uma pista alagada e muito escorregadia.

Alguns dos mais corajosos, que decidiram testar a aderência dos pneus de chuva, levaram bons sustos, como foi o caso dos dois pilotos da Alpine: Franco Colapinto e Pierre Gasly.

O argentino e o francês, que entraram na pista no último instante, quase perderam o controle de seus carros nas poças d'água espalhadas pelo traçado.

Na segunda sessão, as equipes buscaram ganhar tempo de pista para este antepenúltimo Grande Prêmio da temporada, na qual o título já foi decidido a favor do prodígio italiano Kimi Antonelli (Mercedes), o campeão mais jovem da história, aos 20 anos.



- "Não é um día representativo -

Com a pista ainda muito úmida e escorregadia, a volta mais rápida foi de George Russell.

O britânico, que tenta tomar o segundo lugar no Mundial do holandês Max Verstappen (Red Bull), terminou com uma vantagem de 0,071 segundos sobre Gasly e de 0,333 sobre o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.

Antonelli marcou o oitavo melhor tempo, a 1,771 segundos de seu companheiro Russell, e Colapinto, o nono, a 1,957.

Verstappen ficou com o décimo terceiro tempo, a 2,869 segundos, e o mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Cadillac) com o décimo quarto, a 3,159.

Os espanhóis Fernando Alonso (1,959s), da Aston Martin, e Carlos Sainz (4,299), da Williams, registraram a décima e a décima oitava posições, respectivamente.

"Não é um dia representativo. Metade dos pilotos não completou voltas, e é por isso que estamos um pouco mais à frente. A potência continua sendo muito importante aqui, mesmo com a pista molhada", resumiu Alonso, o veterano do grid aos 45 anos.

A programação continua nesta sexta-feira com os últimos treinos e a sessão de classificação para o Grande Prêmio de sábado.



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