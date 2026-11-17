O pernambucano Rafael Câmara foi confirmado pela Haas, na última segunda-feira (16), para guiar novamente pela equipe no Grande Prêmio de Las Vegas.

Piloto pernambucano Rafael Câmara ( Miguel SCHINCARIOL / AFP)

A Fórmula 1 desembarca pela terceira vez nos Estados Unidos para o Grande Prêmio de Las Vegas, 21ª etapa da temporada 2026. O fim de semana será disputado entre quinta-feira (19) e domingo (22). A programação conta com três treinos livres, classificação e corrida de 50 voltas.

O pernambucano Rafael Câmara foi confirmado pela Haas, na última segunda-feira (16), para guiar novamente pela equipe no Grande Prêmio de Las Vegas. Câmara fez sua estreia na F1 durante o GP de São Paulo, disputado no dia 8 de novembro. O piloto da Haas enfrentou dificuldades no Autódromo de Interlagos e terminou a corrida na 20ª posição, última colocação entre os pilotos que cruzaram a linha de chegada.

O GP de Las Vegas abre a sequência das três últimas etapas do campeonato, que ainda terá as corridas do Catar e de Abu Dhabi nos fins de semana seguintes.

Rafael Câmara, piloto pernambucano da Haas (crédito: Divulgação / Haas)

Campeonato

Câmara chega a Las Vegas buscando marcar seus primeiros pontos na categoria. A etapa também marca um "confronto direto" entre a Audi, equipe do brasileiro Gabriel Bortoleto, e a Haas de Rafael Câmara pelo Mundial de Construtores, já que as duas equipes chegam à reta final da temporada separadas por apenas três pontos. A Haas ocupa a sétima posição, com 31 pontos, enquanto a Audi aparece em oitavo, com 28.

O italiano Kimi Antonelli garantiu a vitória no campeonato de pilotos ainda no GP do México, se tornando o campeão mundial mais jovem da história da categoria. Já a Mercedes confirmou o título de construtores na última etapa, em Interlagos.

Com o título já definido, a briga pelo vice-campeonato mundial ganha protagonismo nesta reta final, Max Verstappen chega a Las Vegas com 279 pontos após conquistar mais um pódio em Interlagos e aparece entre os principais concorrentes à segunda colocação.

Com 262 pontos, o britânico George Russell, que vem de seu melhor resultado nas últimas cinco etapas, com o quarto lugar no GP de São Paulo, também tenta se manter na disputa e encerrar a temporada com dobradinha da equipe Mercedes na classificação de pilotos.

Os pilotos da Ferrari, Lewis Hamilton, com 261, e Charles Leclerc, com 249 pontos, também seguem na disputa, enquanto Lando Norris, campeão mundial de 2025 e vencedor do GP do Brasil, marca 246 pontos e permanece próximo na busca pelo vice-campeonato.



Programação do GP de Las Vegas de F1 (horário de Brasília):

Treino Livre 1 — quinta-feira (19), às 21h30;

Treino Livre 2 — sexta-feira (20), à 1h;

Treino Livre 3 — sexta-feira (20), às 21h30;

Classificação — sábado (21), à 1h;

Grande Prêmio de Las Vegas — domingo (22), à 1h.

Onde assistir ao GP de Las Vegas?

O Grande Prêmio de Las Vegas terá transmissão da TV Globo, na TV aberta; do SporTV, nos canais fechados; e do Globoplay e da F1TV, no streaming