Câmara sofre com circuito e termina em 20º na estreia; Norris vence GP do Brasil

Com os resultados de 4° e 5° lugar dos pilotos, a Mercedes confirmou o título mundial de construtores.

Piloto pernambucano Rafael Câmara ( Miguel SCHINCARIOL / AFP)

A estreia do pernambucano Rafael Câmara na Fórmula 1, no Grande Prêmio (GP) do Brasil, neste domingo (8), em Interlagos, foi marcada pelas dificuldades provocadas pela pista úmida. O pernambucano terminou a corrida na 20ª posição após perder seis lugares logo na largada e rodar três vezes ao longo da prova. A vitória do GP ficou com o britânico Lando Norris da McLaren, que conseguiu assumir a liderança e controlar a corrida até a bandeirada.

O líder do campeonato, Andrea Kimi Antonelli, terminou em quinto, depois de rodar na pista molhada. Também tendo rodado, George Russell cruzou a linha de chegada em quarto. Com os resultados dos dois pilotos, a Mercedes confirmou o título mundial de construtores.

Gabriel Bortoleto, outro brasileiro do grid, fez sua segunda corrida em casa e terminou a prova na 16ª posição.

A corrida também marcou o Grande Prêmio de número 400 de Lewis Hamilton na Fórmula 1. O britânico ganhou 11 posições na largada.

A chuva já era uma preocupação antes mesmo da largada. Com 80% de probabilidade de precipitação prevista, todos os pilotos começaram a prova com pneus intermediários. Câmara, que havia conquistado a 11ª posição no grid de largada, perdeu seis posições nos primeiros metros e teve dificuldades para acompanhar o ritmo dos adversários.

O primeiro incidente do brasileiro aconteceu na volta 18, quando perdeu o controle do carro na saída do S do Senna. O piloto conseguiu retornar à pista, mas caiu para a última posição. Na volta 23, escapou novamente na mesma curva. A terceira rodada aconteceu na volta 60, também na curva que leva o nome do campeão brasileiro.

"Foi uma corrida difícil, foram erros que eu não esperava ter cometido, mas com certeza foi um bom aprendizado para o futuro", disse Câmara em entrevista para a TV Globo após o fim da etapa.

A estratégia das equipes começou a mudar na volta 15, quando Lewis Hamilton foi o primeiro piloto a parar nos boxes para colocar pneus macios. Câmara fez sua parada na volta seguinte, também trocando os intermediários pelo composto macio. Gabriel Bortoleto, o outro brasileiro do grid, entrou nos boxes na volta 17.

A chuva voltou a aparecer de forma leve na volta 49. Na volta 62, a precipitação ficou mais intensa, obrigando as equipes a realizarem outro pit para o trecho final da prova.

A bandeirada final do GP foi dada pelo jogador de futebol Neymar Jr., atualmente no Santos. O pódio da etapa brasileira contou com Norris, seguido por Max Verstappen, que protagonizou uma recuperação após largar na 21ª posição, e Isack Hadjar em terceiro lugar, completando a dobradinha da Red Bull e o pódio.

Confira resultado completo do GP de São Paulo 2026

1. Lando Norris (McLaren)

2. Max Verstappen (Red Bull)

3. Isack Hadjar (Red Bull)

4. George Russell (Mercedes)

5. Kimi Antonelli (Mercedes)

6. Oscar Piastri (McLaren)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Liam Lawson (Racing Bulls)

9. Lewis Hamilton (Ferrari)

10. Nico Hulkenberg (Audi)

11. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

12. Fernando Alonso (Aston Martin)

13. Franco Colapinto (Alpine)

14. Pierre Gasly (Alpine)

15. Alexander Albon (Williams)

16. Gabriel Bortoleto (Audi)

17. Oliver Bearman (Haas)

18. Sergio Pérez (Cadillac)

19. Carlos Sainz (Williams)

20. Rafael Câmara (Haas)

21. Lance Stroll (Aston Martin) - abandonou

22. Vallteri Bottas (Cadillac) - não largou