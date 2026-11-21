A corrida de Las Vegas está marcada domingo (22), à 1h da manhã pelo horário de Brasília.

Rafael Câmara, piloto pernambucano (Reprodução/Haas)

O pernambucano Rafael Câmara volta às pistas da Fórmula 1 (F1) neste fim de semana para disputar o Grande Prêmio de Las Vegas, nos Estados Unidos. Após estrear na categoria durante o GP de São Paulo, em 8 de novembro, o piloto da Haas terá sua segunda oportunidade de competir na principal categoria do automobilismo mundial e buscará seus primeiros pontos.

Em Interlagos, Câmara enfrentou dificuldades durante a corrida e terminou na 20ª posição, última colocação entre os pilotos que cruzaram a linha de chegada. Apesar do resultado, o recifense espera aproveitar as lições aprendidas no Brasil para disputar a corrida americana.

“Estou ansioso para voltar ao carro em Las Vegas. O Brasil foi uma ótima experiência de aprendizado e agora o foco é aproveitar esse aprendizado, melhorando passo a passo e tirando o máximo proveito de cada sessão”, disse Câmara.

Diferentemente da convocação de última hora para a etapa brasileira, o pernambucano teve mais tempo para se preparar para a corrida nos Estados Unidos. A experiência em São Paulo também foi importante para que Câmara se adaptasse às exigências de um fim de semana de Grande Prêmio.

"Mentalmente, será mais fácil porque tive mais tempo para me preparar e tudo parece um pouco mais normal. Já tendo vivenciado algumas coisas no Brasil, estou mais calmo e sei um pouco mais sobre o que esperar. Acho que é só pensar menos e dirigir mais", explicou.

O Las Vegas Strip Circuit tem 6,201 quilômetros de extensão e um traçado que combina longas retas, que favorecem altas velocidades, com curvas mais lentas e trechos de baixa aderência. Em sua primeira corrida noturna na F1, Câmara pretende continuar evoluindo no conhecimento do VF-26, carro da Haas.

"É um circuito novo para mim, então tenho muito a aprender, mas farei o meu melhor para continuar progredindo ao longo do fim de semana", comentou o pernambucano.

A etapa também terá um confronto direto entre a Haas, equipe de Câmara, e a Audi, de Gabriel Bortoleto, pelo Mundial de Construtores. As duas escuderias chegam à reta final da temporada separadas por apenas três pontos.

A Haas ocupa a sétima posição, com 31 pontos, enquanto a Audi aparece em oitavo, com 28. O brasileiro Gabriel Bortoleto é o 14º colocado no Mundial de Pilotos, com 14 pontos. Já Câmara está na 25° colocação, ainda buscando sua primeira pontuação na categoria.

Ainda não está definido se Rafael Câmara disputará as duas últimas etapas da temporada, no Catar e em Abu Dhabi. As corridas coincidem com a decisão da Fórmula 2, categoria na qual o pernambucano está na liderança da briga pelo título. Dessa forma, o GP de Las Vegas pode ser a última oportunidade de ver o brasileiro no grid da F1 neste ano.

A classificação está marcada para sábado (21), enquanto a corrida será disputada no domingo (22). As duas sessões começam à 1h, pelo horário de Brasília.