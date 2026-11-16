Pernambucano Rafael Câmara é confirmado para o GP de Las Vegas
Após estrear no GP do Brasil, jovem piloto recifense terá mais uma oportunidade na maior competição do automobilismo
Publicado: 16/11/2026 às 11:05
Rafael Câmara, piloto pernambucano (Miguel Schincariol/AFP)
O pernambucano Rafael Câmara foi confirmado pela Haas, nesta segunda-feira (16), para guiar novamente pela equipe no Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1, agendado para o próximo fim de semana A equipe confirmou o piloto ao lado de Oliver Bearman como representantes na etapa norte-americana.
"No Brasil, Rafa Câmara fez sua estreia sobre condições extremamente desafiadoras e mostrou a nós e ao mundo por que o contratamos para 2027", destacou Ayao Komatsu, chefe da Haas.
"Estamos ansiosos para dar continuidade a esse trabalho e tê-lo pelo segundo fim de semana de corrida conosco", acrescentou o dirigente sobre o planejamento da escuderia para esta reta final do Campeonato Mundial de Fórmula 1.
Rafa Câmara destacou o "aprendizado" vivido na corrida em casa e quer evoluir a partir dessa segunda experiência como piloto de Fórmula 1.
"O GP Brasil foi um bom aprendizado e agora o foco está em evoluir, melhorar passo a passo e fazer melhor a cada sessão", declarou o brasileiro sobre o estágio atual da sua carreira. A Haas ainda terá o japonês Ryo Hirakawa como substituto de Oliver Bearman no primeiro treino livre em Las Vegas.