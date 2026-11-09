Rafael Câmara avalia estreia na Fórmula 1 e não esconde frustração: "Não estou satisfeito com o resultado"

O pernambucano também destacou o aprendizado obtido no GP de São Paulo do último domingo (8)

Rafael Câmara, piloto pernambucano da Haas (Divulgação / Haas)

Primeiro pernambucano da história da Fórmula 1, o brasileiro Rafael Câmara estreou no mais alto nível do automobilismo no último domingo (8), no GP de São Paulo. O piloto da Haas enfrentou dificuldades no Autódromo de Interlagos e terminou a corrida na 20ª posição, última colocação entre os pilotos que cruzaram a linha de chegada.

Após o GP, Rafael Câmara fez uma avaliação do seu desempenho e não escondeu a frustração com o resultado. Apesar dos contratempos com a forte chuva em São Paulo, o pernambucano também destacou o aprendizado obtido e celebrou não ter tido danos no carro.

“Com certeza não foi um domingo fácil. Realmente tive alguns erros que eu não esperava cometer. Foi uma corrida de aprendizado, por outro lado. O lado bom foi que terminamos sem nenhum dano, sem bater. Mas não estou satisfeito com o resultado de hoje. Foi um domingo de muito aprendizado, muita coisa ainda para entender e aprender no futuro”, avaliou Rafael Câmara.

O piloto brasileiro também falou sobre as bandeiras azuis recebidas, sinalização feita para que os retardatários deixem os pilotos das primeiras posições ultrapassarem.

“Ter a bandeira azul não estava ajudando a fazer o ritmo e continuar acelerando. Isso também não ajudou, mas acho que toda vez que eu tinha algumas voltas limpas, estava tendo um ritmo bom comparado aos outros. Não foi o que eu esperava, mas posso dizer que foi uma semana positiva”, destacou.

Rafael Câmara foi anunciado como piloto da Haas para a temporada de 2027, porém teve sua chegada antecipada com a saída de Esteban Ocon da equipe. O pernambucano terá uma nova experiência no GP de Las Vegas, que ocorre entre os dias 19 e 22 de novembro.



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