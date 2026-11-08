Bortoleto garimpa sinais positivos, mas termina GP de São Paulo frustrado: 'Angústia por mais um ano'

O brasileiro fez bons treinos livres, mas teve de largar no fundo do grid e terminou a corrida na modesta 16ª colocação

Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da Audi (MAURO PIMENTEL / AFP)

O vacilo no treino classificatório estragou os planos de Gabriel Bortoleto para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 O brasileiro fez bons treinos livres, mas teve de largar no fundo do grid e terminou a corrida na modesta 16ª colocação, neste domingo, 8.

Após a prova, Bortoleto reconheceu estar frustrado pelo resultado obtido no Autódromo de Interlagos, analisou seu desempenho e revelou angústia por ter de esperar 2027 para fazer uma corrida memorável em casa.

"O resultado é uma consequência do que aconteceu na classificação. Por isso que eu estava tão chateado, porque sabia que aqui ia ser difícil ultrapassar. Hoje acabei a corrida e fiz tudo o que dava dentro do meu poder ali, dentro do meu ritmo, que estava legal. Agora é ir para a próxima corrida em Las Vegas e ficar na angústia por mais um ano para voltar ao GP de São Paulo e tentar fazer melhor", disse o piloto da Audi.

Depois de uma estreia abandonando na primeira volta, Bortoleto entende que ter completado as 71 voltas em 2026 não é suficiente, trata-se de uma "obrigação".

"Não me dá felicidade nem alívio acabar uma corrida, pois tenho 24 corridas no ano. Alívio ou sensação positiva seria entregar o que acho que tínhamos potencial neste final de semana e o que demonstramos em todos os treinos, que era top 10. Fico feliz por poder criar um pouco de experiência em Interlagos, que não tive muito no ano passado, e poder viver um pouco da emoção de pilotar e correr em casa", afirmou Bortoleto.

Em determinado momento da prova, Bortoleto chegou a disputar posição com Rafael Câmara, que fez sua estreia na Fórmula 1 pela Haas. Os dois, que são amigos de longa data, voltaram a se encontrar na pista após um período disputando categorias diferentes.

"Foi legal. A gente disputou legal ali. Foi tenso, mas foi divertido. Óbvio que eu queria lutar com ele quando estivesse disputando por posições mais altas. Quando você sabe que está lutando lá atrás é um pouco frustrante, acho que é a palavra, mas foi divertido voltar a lutar com um cara com quem eu não lutava há cinco ou seis anos. Eu me diverti e espero que ele também tenha tido uma boa experiência no primeiro GP em casa", concluiu.

O circo da Fórmula 1 se despede de São Paulo e embarca para Las Vegas, nos Estados Unidos. A prova na cidade dos cassinos está agendada para 19 a 22 de novembro.

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