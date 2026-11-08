15 anos após última corrida, Rubinho ganha despedida simbólica da Fórmula 1 em Interlagos

Aos 54 anos, o brasileiro voltou a pilotar um carro da categoria e completou duas voltas no Autódromo José Carlos Pace

Rubinho ganha despedida simbólica da Fórmula 1 em Interlagos (Miguel SCHINCARIOL / AFP)

O ex-piloto brasileiro Rubens Barrichello, também conhecido como Rubinho, teve uma despedida simbólica da Fórmula 1 (F1) neste domingo (8), antes do Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos, 15 anos depois de sua última corrida na categoria.

Aos 54 anos, o brasileiro voltou a pilotar um carro da categoria e completou duas voltas no Autódromo José Carlos Pace a bordo da Williams FW33, modelo utilizado por ele em sua última temporada na F1, em 2011.

A homenagem simbolizou uma despedida oficial para o brasileiro já que ao fim da temporada de 2011, Barrichello não conseguiu uma vaga para permanecer na categoria e deixou o grid sem uma última participação diante do público.

Trajetória na Fórmula 1

Barrichello disputou 19 temporadas na Fórmula 1, entre 1993 e 2011, e passou por seis equipes: Jordan (1993 a 1996), Stewart (1997 a 1999), Ferrari (2000 a 2005), Honda (2006 a 2008), Brawn GP (2009) e Williams (2010 e 2011).

Ao longo da carreira, conquistou 11 vitórias, 14 pole positions e 17 voltas mais rápidas. O último triunfo veio no Grande Prêmio da Itália de 2009, quando defendia a Brawn GP. Até hoje, aquela vitória é a mais recente de um piloto brasileiro na Fórmula 1.