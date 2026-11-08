Neymar, Ana Castela e Maísa: veja famosos que marcaram presença no GP de Interlagos

Além da disputa na pista, Grande Prêmio de São Paulo reúne artistas, influenciadores, atletas e personalidades que acompanham de perto a programação do fim de semana

Neymar no Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 (Reprodução/ @f1saopaulo)

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, realizado neste domingo (8), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, além da disputa na pista, reúne artistas, influenciadores, atletas e personalidades que acompanham de perto a programação do fim de semana.

Um dos destaques é a cantora sertaneja Ana Castela, responsável por interpretar o Hino Nacional Brasileiro antes da largada da GP.

Entre os nomes do esporte, Neymar, jogador do Santos, também marcou presença em Interlagos. O atleta olímpico Paulo André e o surfista Pedro Scooby também foram vistos no evento.

O grupo de convidados também conta com nomes como a atriz e apresentadora Maísa, o influenciador Brino, o atleta olímpico Paulo André, a influenciadora Jade Picon, o cantor Vigh, o surfista Pedro Scooby, a influenciadora Vanessa Lopes e o ator Pedro Novaes.

O Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 tem inicio previsto para as 14h (horário de Brasília). O pernambucano Rafael Câmara, fará sua estreia na categoria largando da 11° posição.



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