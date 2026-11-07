Rafael Câmara largará em 11º em sua corrida de estreia na F1; Norris fica com a pole em Interlagos

Piloto pernambucano da Haas superou o primeiro corte sob chuva em Interlagos; Gabriel Bortoleto roda e sai em 19º; Lando Norris garante a pole position

Piloto pernambucano Rafael Câmara (Marcel van Dorst / NurPhoto via AFP)

O pernambucano Rafael Câmara terminou com o 13º melhor tempo a classificação para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1, neste sábado (7), em Interlagos. Em sua estreia na categoria, o piloto da Haas avançou ao Q2, mas não conseguiu disputar a fase final após bater na barreira de segurança e provocar uma bandeira vermelha que encerrou a segunda parte da sessão. Apesar do acidente, Câmara ganhará duas posições no grid de largada e começará a corrida deste domingo (8) em 11º lugar.

A classificação foi marcada pelas fortes chuvas em São Paulo. A atividade começou às 15h (horário de Brasília), mas precisou ser interrompida antes que os pilotos completassem uma volta. Após uma longa paralisação, a sessão foi retomada com 15 minutos e 37 segundos restantes no cronômetro.

Na primeira fase, o Q1, Câmara registrou 1min32s809 e garantiu a 13ª posição, suficiente para avançar ao Q2. Na segunda parte da classificação, o pernambucano teve uma volta deletada por exceder os limites da pista e, logo depois, perdeu o controle do carro e atingiu a barreira de proteção.

O resultado impediu o brasileiro de chegar ao Q3, fase que reúne os dez pilotos mais rápidos. Com as punições aplicadas a outros competidores, no entanto, Câmara ganhará duas posições e largará em 11º.

Lando Norris garantiu a pole position em São Paulo e alcançou a terceira consecutiva no circuito de Interlagos, repetindo o feito nas temporadas de 2024, 2025 e 2026. Com a marca, o britânico se iguala a nomes históricos do automobilismo, como Ayrton Senna e Lewis Hamilton.

George Russell e o atual campeão mundial Kimi Antonelli, ambos da Mercedes, completaram os três melhores tempos da classificação. Russell, porém, tem uma punição de cinco posições no grid e largará em sétimo lugar.

O outro brasileiro do grid, Gabriel Bortoleto, também enfrentou dificuldades com a pista molhada. Com oito minutos restantes na primeira sessão, o piloto da Audi rodou e atingiu a barreira, danificando a asa traseira. Sem condições de registrar uma volta rápida, terminou a classificação na 22ª e última posição. Apesar do resultado, Bortoleto largará da 19ª colocação, já que Max Verstappen, Lewis Hamilton e Sergio Pérez têm punições no grid.

Oliver Bearman, companheiro de equipe de Câmara na Haas, realizou uma classificação consistente, chegando a liderar por algumas voltas durante as sessões. O britânico terminou o treino em 6° lugar.

O GP de Interlagos será neste domingo (8) e tem largada programada para às 14h.

Confira grid de largada completo após as punições:

1. Lando Norris (McLaren)

2. Kimi Antonelli (Mercedes)

3. Liam Lawson (Racing Bulls)

4. Nico Hulkenberg (Audi)

5. Isack Hadjar (Red Bull)

6. Oliver Bearman (Haas)

7. George Russell (Mercedes)

8. Fernando Alonso (Aston Martin)

9. Alexander Albon (Williams)

10. Oscar Piastri (McLaren)

11. Rafael Câmara (Haas)

12. Arvid Lindblad (Racing Bulls)

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Charles Leclerc (Ferrari)

15. Franco Colapinto (Alpine)

16. Pierre Gasly (Alpine)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Valtteri Bottas (Cadillac)

19. Gabriel Bortoleto (Audi)

20. Lewis Hamilton (Ferrari)

21. Max Verstappen (Red Bull)

22. Sergio Pérez (Cadillac)