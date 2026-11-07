Estreia de Rafael Câmara na F1: veja horário e onde assistir ao GP de São Paulo

O piloto pernambucano da Haas começará a corrida em 11º lugar devido as punições de largada recebidas por Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Piloto pernambucano Rafael Câmara ( MAURO PIMENTEL / AFP)

O pernambucano Rafael Câmara fará sua estreia na Fórmula 1 (F1) neste domingo (8), no Grande Prêmio (GP) de São Paulo, em Interlagos. O piloto da Haas terminou a classificação deste sábado (7) com o 13º melhor tempo, mas começará a corrida em 11º lugar devido as punições de largada recebidas por Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

A classificação foi marcada pelas fortes chuvas em São Paulo. A sessão começou às 15h (horário de Brasília), mas precisou ser interrompida por mais de uma hora. Em sua primeira sessão classificatória na categoria, Câmara avançou ao Q2, mas não conseguiu disputar a fase final após bater na barreira de segurança e provocar uma bandeira vermelha que encerrou a segunda parte da atividade.

Na primeira fase, o Q1, Câmara registrou 1min32s809 e garantiu a 13ª posição, suficiente para avançar ao Q2. Na segunda parte da classificação, o pernambucano teve uma volta deletada por exceder os limites da pista e, logo depois, perdeu o controle do carro e atingiu a barreira de proteção.

O resultado impediu o brasileiro de chegar ao Q3, fase que reúne os dez pilotos mais rápidos. Com as punições aplicadas a outros competidores, no entanto, Câmara ganhará duas posições e largará em 11º.

Apesar do bom resultado, a estreia também representa um desafio para o pernambucano, já que Câmara nunca havia pilotado em Interlagos antes dos treinos livres desta sexta-feira (6). As atividades foram importantes para conhecer o VF-26, adaptar-se ao carro e buscar a melhor preparação possível para a corrida.

“Fazer minha estreia na Fórmula 1 no Brasil é um momento especial para mim. Sei que tenho muito a aprender e meu foco é trabalhar em estreita colaboração com a equipe, entender o carro e fazer o melhor trabalho possível neste fim de semana”, afirmou Câmara.

Onde assistir ao GP de São Paulo?

A corrida está marcada para as 14h deste domingo (8), no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. A transmissão será feita pela TV Globo, na televisão aberta; pelo SporTV, na TV por assinatura; e pelo Globoplay e pela F1TV, no streaming.