Saiba a posição do pernambucano Rafael Câmara na classificação chuvosa do GP de São Paulo

A atividade que define o grid de largada para a corrida do domingo começou às 15h (horário de Brasília)

Piloto pernambucano Rafael Câmara ( Miguel SCHINCARIOL / AFP)

O pernambucano Rafael Câmara participa, neste sábado (7), da sessão classificatória para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 (F1), em Interlagos. A atividade começou às 15h (horário de Brasília), mas foi interrompida pouco depois devido às fortes chuvas que atingiram a região do autódromo.

A paralisação da classificação foi retomada por volta das 16h26, com 15 minutos e 37 segundos ainda disponíveis no cronômetro. O tempo da classificação foi parado e, até o momento da suspensão, nenhum dos pilotos havia completado uma volta.

Inicialmente, a Fórmula 1 informou que a atividade poderia ser retomada em até dez minutos. No entanto, após cerca de 1 hora de paralisação, às 16h05, a chuva permanece forte e ainda não havia previsão para o retorno dos pilotos à pista.

A classificação da F1 é dividida em três fases: Q1, Q2 e Q3. Na primeira, todos os pilotos participam, e os cinco mais lentos são eliminados. Na segunda, os 15 restantes disputam as dez vagas para a fase final. Já na Q3, os dez mais rápidos brigam pelas primeiras posições do grid de largada.

Q1: Iniciado as 16:26

Faltando 11 minutos para o fim da primeira parte do treino classificatório, Câmara bateu no guard rail e apesar dos danos na asa dianteira segue na pista.

Em sua volta mais rapida no Q1, Câmara marcou 1.32.809, garantindo a 13° posição e avançando para o Q2 em sua corrida de estreia na Fórmula 1.

Gabriel Bortoleto, o outro brasileiro do grid também rodou na pista com 8 minutos restantes na atividade. Com danos na asa traseira, o brasileiro não conseguiu realizar uma volta rápida, ficando em 22°, ultima posição do grid. Mesmo com o resultado, Bortoleto não será o ultimo colocado do domingo já que George Russel da Mercedes, Max Verstappen da Red Bull, Lewis Hamilton e Charles Leclerc da Ferrari tem punições de largada e sairão atras no grid independente do resultado classificatório.

Q2: Iniciado 16:48

Com a pista progressivamente melhorando, Câmara marcou 1.32.835 em sua primeira saída.

Faltando pouco mais de 5 minutos para o fim do Q2, o pernambucano trocou os pneus de chuva por intermediários devido a secagem da pista.

Câmara teve sua volta deletada por limites de pista. Logo em seguida o pernambucano atingiu a barreira de segurança e provocou uma bandeira vermelha que encerrou a sessão.

O tempo marcado por Câmara não foi suficiente para passar para o Q3. Apesar de ter terminado com o 13° tempo, Rafael pode ganhar até 3 posições na corrida do domingo já que George Russel da Mercedes, Lewis Hamilton e Charles Leclerc da Ferrari terão punições de largada e sairão atras no grid independente do resultado classificatório.