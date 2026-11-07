Treino classificatório de Interlagos é paralisado devido a chuva

As fortes chuvas, que já eram esperadas tanto para este sábado (7) quanto para o domingo (8)

Piloto pernambucano Rafael Câmara corre na chuva (Miguel SCHINCARIOL / AFP)

O pernambucano Rafael Câmara participa, neste sábado (7), da sessão classificatória para o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 (F1), em Interlagos. A atividade começou às 15h (horário de Brasília), mas foi interrompida devido às fortes chuvas que atingiram a região do autódromo.

As fortes chuvas, que já eram esperadas tanto para este sábado quanto para o domingo (8), se intensificaram por volta das 14h55.

Inicialmente, a Fórmula 1 informou que a atividade poderia ser retomada em até dez minutos. No entanto, após cerca de 1 hora de paralisação, às 16h05, a chuva permanecia forte e ainda não havia previsão para o retorno dos pilotos à pista.

A paralisação da classificação foi retomada por volta das 16h26, com 15 minutos e 37 segundos ainda disponíveis no cronômetro. O tempo da classificação foi parado e, até o momento da suspensão, nenhum dos pilotos havia completado uma volta.

A classificação da F1 é dividida em três fases: Q1, Q2 e Q3. Na primeira, todos os pilotos participam, e os cinco mais lentos são eliminados. Na segunda, os 15 restantes disputam as dez vagas para a fase final. Já na Q3, os dez mais rápidos brigam pelas primeiras posições do grid de largada.