João Gomes acompanha estreia de Rafael Câmara na F1 nos boxes da Haas em Interlagos

Cantor pernambucano esteve ao lado da família do piloto durante o primeiro treino livre do GP de São Paulo, nesta sexta-feira (6)

Pernambucanos Rafael Câmara e João Gomes (Miguel Schincariol/AFP e Francisco Silva/DP Foto)

A estreia do recifense Rafael Câmara na Fórmula 1 ganhou uma presença especial nesta sexta-feira (6), em Interlagos. Também pernambucano, o cantor João Gomes acompanhou de perto o primeiro treino livre do piloto na principal categoria do automobilismo mundial.

O artista esteve nos boxes da Haas ao lado dos familiares de Câmara, prestigiando o início da trajetória do conterrâneo na F1. Aos 24 anos, João Gomes é um dos principais nomes da música brasileira na atualidade e também integra a programação de atrações do fim de semana do Grande Prêmio de São Paulo.

Encontro de pernambucanos em Interlagos

A presença do cantor acontece justamente no dia em que Rafael Câmara teve seu primeiro contato com um carro da atual temporada da Fórmula 1. Aos 21 anos, o piloto foi escalado pela Haas para substituir o francês Esteban Ocon no GP de São Paulo, antecipando sua estreia na categoria.

Contratado pela equipe norte-americana para a temporada de 2027, o pernambucano terá a oportunidade de disputar a etapa brasileira antes de iniciar oficialmente seu primeiro ano como titular.

O Grande Prêmio de São Paulo acontece neste domingo (8), às 14h.

João Gomes também se apresenta no GP de São Paulo

Além de acompanhar as atividades na pista, João Gomes tem compromisso musical no evento. O cantor está entre as atrações da F1 Fanzone, espaço montado no Kartódromo Ayrton Senna, ao lado do Autódromo de Interlagos.

A apresentação do pernambucano está marcada para esta sexta-feira (6), às 17h10. A programação musical também conta com Matuê, IZA e Os Paralamas do Sucesso ao longo do fim de semana.