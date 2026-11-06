Rafael Câmara estreia na F1 no GP de São Paulo; veja os desafios do piloto em Interlagos

Anunciado pela Haas como titular para 2027, o piloto pernambucano antecipa a chegada à principal categoria do automobilismo mundial ao assumir o carro do francês Esteban Ocon

Rafael Câmara, piloto pernambucano (Divulgação / Haas)

O pernambucano Rafael Câmara, de 21 anos, estreia na Fórmula 1 (F1) neste fim de semana, no Grande Prêmio de São Paulo, em Interlagos. Anunciado pela Haas como titular para 2027, o piloto antecipa a chegada à principal categoria do automobilismo mundial ao assumir o carro do francês Esteban Ocon, que não voltará a competir pela equipe nesta temporada.

Líder da Fórmula 2 (F2), Câmara chega à estreia em casa com títulos importantes no currículo: foi campeão da Fórmula Regional Europeia em 2024 e da Fórmula 3 em 2025. Na atual temporada da F2, soma cinco pole positions em 12 etapas, números que reforçam sua velocidade em classificação.

Apesar dos bons resultados nas categorias de base, e da velocidade que, segundo o chefe da Haas, Ayao Komatsu, motivou a contratação, o desafio em Interlagos é grande já que Câmara ainda não pilotou um carro do regulamento técnico de 2026 e acumula apenas cinco sessões de testes com modelos de temporadas anteriores. Além disso, o circuito brasileiro será inédito para o piloto, já que as categorias de base europeias não realizam corridas no autódromo José Carlos Pace.

O brasileiro terá três sessões de treinos livres para se adaptar ao VF-26, carro da Haas para 2026, antes da classificação e da corrida. Nesta etapa, também começa a trabalhar ao lado do britânico Oliver Bearman, seu futuro companheiro de equipe.

Temporada da Haas

A Haas começou 2026 bem, mas perdeu rendimento ao longo do campeonato. Na estreia do ano, Bearman terminou em sétimo na Austrália e, na etapa seguinte, foi o quinto na China. Ocon conquistou o 10º lugar no Japão.

Na pausa de meio de temporada, a equipe ocupava a sétima posição do Mundial de Construtores, com 21 pontos em 11 etapas: 18 de Bearman e três de Ocon.

A passagem de Ocon pela Haas terminou antes do previsto, durante o GP do México. Depois de um desentendimento com o chefe de equipe durante os primeiros treinos livres no México, o francês foi substituído pelo japonês Ryo Hirakawa, piloto reserva ligado à parceria da equipe com a Toyota.

Hirakawa terminou a corrida fora da zona de pontuação. Depois das punições aplicadas aos pilotos da Alpine Pierre Gasly e Franco Colapinto, subiu para o 10º lugar e garantiu um ponto à Haas. Embora tenha sido favorecido por circunstâncias externas, o resultado serve de referência para a estreia de Câmara já que foi obtido com o mesmo carro que o pernambucano guiará.

Quais são as chances de Rafael Câmara pontuar?

A america tem tido dificuldades para acompanhar algumas equipes do pelotão intermediário, estando em 7° lugar com 31 pontos no campeonato, apenas 4 pontos a frente da 8° colocada que é a Audi e 38 pontos atrás da Alpine que está na 6° colocação.

Os números também mostram a diferença entre os titulares, antes do GP do México, Bearman era responsável por 23 dos 30 pontos da equipe, apesar de também acumular abandonos. Ocon somou menos pontos, apesar de ter completado a maioria das provas que participou, chegou apenas três vezes entre os dez primeiros.

Para Câmara, portanto, o primeiro objetivo será completar os treinos e a corrida sem incidentes e encontrar o ritmo do carro.

A previsão de chuva também pesa na estreia. Segundo a previsão do tempo, a expectativa é de instabilidade em São Paulo, com possibilidade de chuva forte no domingo (8), dia da corrida. A pista molhada pode embaralhar o grid e favorecer quem aproveita as oportunidades durante a prova. Embora a chuva seja uma das especialidades do pernambucano, ela também aumenta o risco de acidentes, sobretudo para quem ainda se adapta ao carro e ao circuito.

A Haas guarda boas lembranças de Interlagos com pista molhada. Em 2022, Kevin Magnussen foi o mais rápido na classificação da corrida sprint, disputada sob chuva. Foi a primeira pole da história da equipe, embora não seja oficialmente contabilizada por ter sido em uma classificação para corrida sprint.

Além de Câmara, o GP de São Paulo terá outro brasileiro no grid: Gabriel Bortoleto, da Audi. É a primeira vez desde 2016, quando Felipe Massa e Felipe Nasr disputaram a temporada, que o país tem dois representantes na F1.

PROGRAMAÇÃO DO GP DE SÃO PAULO DE F1 (horário de Brasília):

Treino Livre 1 — sexta-feira (6), às 12h30;

Treino Livre 2 — sexta-feira (6), às 16h;

Treino Livre 3 — sábado (7), às 11h30;

Classificação — sábado (7), às 15h;

Grande Prêmio de São Paulo — domingo (8), às 14h.

ONDE ASSISTIR AO GP DE SÃO PAULO? ONDE PASSA A CORRIDA DA F1?

O Grande Prêmio de São Paulo terá transmissão da TV Globo, na TV aberta; do SporTV, nos canais fechados; e do Globoplay e da F1TV, no streaming.

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