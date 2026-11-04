Antonelli celebra estreia de Rafael Câmara na F1 e revisita túmulo de Senna em São Paulo

Kimi Antonelli, piloto da Mercedes, e Rafael Câmara, piloto da Haas (YURI CORTEZ / AFP e Divulgação)

Além de correr pela primeira vez em Interlagos como campeão mundial mais jovem da história da Fórmula 1, o italiano Kimi Antonelli terá a oportunidade de acompanhar a estreia de Rafael Câmara, um antigo companheiro de pista na categoria, no Grande Prêmio de São Paulo. O pernambucano disputará a prova de domingo (8) pela Haas.

Em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (4), Antonelli celebrou a chegada do brasileiro à elite do automobilismo e destacou a relação construída desde os tempos do kart. O piloto da Mercedes também comentou a presença de dois representantes do país no grid, já que Gabriel Bortoleto estará em ação pela Audi.

“Tenho uma relação maior com Rafa. Eu o conheço um pouco mais, tenho uma ótima relação com ele, e vai ser legal vê-lo correr neste fim de semana”, afirmou.

Os dois dividiram pistas em diferentes categorias de base. Além das disputas no kart, Antonelli e Câmara se enfrentaram na Fórmula 4, em 2022, e na Fórmula Regional Europeia (FRECA), em 2023. O italiano também correu com Bortoleto na Fórmula 2 antes de ambos chegarem à Fórmula 1.

“Eu acabei de ver o Rafa hoje de manhã. Ele é um amigo meu, já corri com ele no kart e na Fórmula Regional (Europeia, a FRECA); com Gabriel, obviamente, na Fórmula 2 e agora na Fórmula 1. Eles são dois pilotos incríveis, muito rápidos”, destacou.

Antonelli demonstrou confiança no potencial dos brasileiros e projetou uma disputa entre os três nas primeiras posições da categoria.

“Também é muito legal o fato de que haverá dois pilotos brasileiros nas pistas neste fim de semana. Eu espero estar disputando com eles no futuro, porque são muito talentosos. Em breve, vamos todos estar disputando no topo. Mas é ótimo, eu diria que eles são dois pilotos incríveis.”

Homenagem a Ayrton Senna

A passagem de Antonelli por São Paulo também foi marcada por uma visita ao túmulo de Ayrton Senna, no Cemitério do Morumbi. Fã declarado do tricampeão mundial, o italiano esteve no local nesta quarta-feira, acompanhado de familiares e vestindo uma camiseta do Senninha, personagem infantil inspirado no ídolo brasileiro.

Não foi a primeira homenagem de Antonelli. Em 2025, o piloto da Mercedes já havia visitado o túmulo e contado que aproveitou a ocasião para ler um livro sobre Senna.

“Sempre tentarei carregar o legado de Senna, porque é muito importante. É um herói para mim”, disse o piloto da Mercedes em coletiva.





A família Antonelli fez uma visita ao túmulo do Ayrton Senna. ???????? https://t.co/pRI1S13DEq — Mercedes-AMG F1 Brasil ???????? (@MercedesAMGF1BR) November 4, 2026



