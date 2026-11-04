Pernambucano Rafael Câmara já está em São Paulo para o GP, assim como outros pilotos

Neste próximo domingo (8), o Brasil recebe o Grande Prêmio de São Paulo, com a estreia do pernambucano Rafael Câmara na primeira prateleira do automobilismo global

GP de São Paulo em Interlagos ( NELSON ALMEIDA / AFP)

O Brasil recebe neste próximo domingo (8), o Grande Prêmio de São Paulo, no autódromo de Interlagos. A corrida terá a estreia do pernambucano Rafael Câmara na Fórmula 1, além de ser a primeira corrida com uma dupla brasileira no grid desde 2016.

As preparações para a corrida começam nesta sexta-feira (6) com o primeiro treino livre às 12h30 (Horário de Brasília) e o segundo às 16h do mesmo dia.

No sábado (7), às 15h, será realizada a classificação para a corrida e no domingo (8), às 14h, o grande evento.

Alguns pilotos, como Kimi Antonelli, Max Verstappen, e Lando Norris, já estão no Brasil para o GP de São Paulo. Além da dupla brasileira, Rafael Câmara e Gabriel Bortoleto.

Rafa também irá disputar o GP de Las Vegas pela Haas, após as duas corridas na Fórmula 1 o piloto retornará a Invicta Racing para disputar a reta final da Fórmula 2, competição essa que o corredor é o atual líder e favorito ao título.



