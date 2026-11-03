Rafael Câmara se junta a Senna e será o 7º brasileiro a estrear na Fórmula 1 em um GP no país

Pernambucano assume vaga de Esteban Ocon na Haas e disputará as etapas de São Paulo e Las Vegas em 2026; piloto será o 34º representante do Brasil na categoria

Rafael Câmara e Ayao Komatsu, chefe da Haas (Reprodução/Haas)

O automobilismo brasileiro terá mais um representante na Fórmula 1. O pernambucano Rafael Câmara vai estrear no Grande Prêmio de São Paulo, no próximo fim de semana, pela Haas. Aos 21 anos, o piloto também deverá disputar a etapa de Las Vegas, ampliando a participação no Mundial de 2026. A informação foi antecipada pelo Blog Voando Baixo e pelo ge.

Com a oportunidade, Câmara será o 34º brasileiro a disputar uma corrida na história da Fórmula 1 e o sétimo a fazer sua estreia em um Grande Prêmio realizado no Brasil. Antes dele, Luiz Pereira Bueno, Ingo Hoffmann, Alex Dias Ribeiro, Ayrton Senna, Maurício Gugelmin e Tarso Marques tiveram a mesma experiência.

A chegada do pernambucano à equipe norte-americana ocorre após a saída antecipada do francês Esteban Ocon, que teve o contrato encerrado pela Haas nesta terça-feira (3). O piloto de 30 anos já estava de saída ao fim da temporada, mas a decisão foi antecipada depois de desentendimentos durante o GP da Cidade do México, no último domingo.

Na etapa mexicana, Ocon foi substituído pelo japonês Ryo Hirakawa, de 32 anos. O piloto terminou a prova na décima colocação e somou um ponto para a equipe. Agora, a Haas decidiu apostar em Câmara para as duas próximas etapas do calendário.

O francês deixa a escuderia após somar sete pontos na temporada, contra 23 do companheiro de equipe, o britânico Oliver Bearman. Ao longo da carreira na Fórmula 1, Ocon disputou 198 corridas por seis equipes.

Câmara terá duas oportunidades em 2026

A estreia de Rafa Câmara está prevista para o GP de São Paulo, que corresponde à 20ª etapa do Mundial. Depois da corrida em Interlagos, o calendário seguirá para Las Vegas, onde o pernambucano também deverá ocupar o cockpit da Haas.

Com isso, o Brasil passará a ter dois pilotos no grid da Fórmula 1: Câmara e Gabriel Bortoleto, da Audi. Após a etapa em Interlagos, ainda restarão as corridas de Las Vegas, Catar e Abu Dhabi para o encerramento da temporada.











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Destaque na Fórmula 2

A promoção chega em um momento de destaque para Rafa Câmara. Integrante da Academia Ferrari, o brasileiro lidera o campeonato da Fórmula 2, com sete pontos de vantagem sobre o búlgaro Nikola Tsolov. Seu desempenho também chamou a atenção da Haas durante os testes realizados em agosto.

A equipe já havia confirmado, no mês passado, a presença do pernambucano em seu projeto para a próxima temporada. Agora, ele terá a oportunidade de antecipar a estreia na principal categoria do automobilismo mundial.

Em comunicado, o chefe da Haas, Ayao Komatsu, explicou a decisão de promover o brasileiro e destacou a expectativa pelo trabalho com o novo piloto.

"Acreditamos que isso atende claramente ao melhor interesse da equipe, visando ao futuro. As conversas que, por fim, ocorreram entre a equipe e Esteban permanecem como um assunto interno", afirmou Komatsu, ao comentar a saída de Ocon.

Sobre a chegada de Câmara, o dirigente acrescentou: "Conhecemos as capacidades do Rafa e estamos ansiosos para recebê-lo na equipe neste fim de semana, para sua estreia na Fórmula 1 ao volante do VF-26 no Brasil".